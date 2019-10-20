Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Лугано
0:0
Перерыв

Стадион:
Цюрих
0'
12' Желтая карточка
Aiyegun Tosin
26' Желтая карточка
Боттани Маттиа
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
21
Обексер
Линус
17
Вечеи
Балинт
14
Саббатини
Джонатан
20
Кустодио
Оливер
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
11
Карлиньос
Жуниор
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
31
Крюезиу
Мирлинд
13
Жанье
Па-Моду
14
Домджони
Тони
35
Зом
Симон
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
15
Aiyegun
Tosin
9
Сисей
Ассан
Лугано
4-3-3
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Aiyegun Tosin
26'
Боттани Маттиа
 
45'
Да Коста Давид
Бауман Ноам
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано
Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих
Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига
Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 8 2 1 27 - 9 26
2. Янг Бойз 11 7 4 0 26 - 10 25
3. Санкт-Галлен 1:0 11 6 2 3 19 - 13 20
4. Сьон 1:0 11 5 2 4 16 - 15 17
5. Люцерн 0:1 11 3 3 5 9 - 12 12
6. Цюрих 0:0 11 3 3 5 8 - 22 12
7. Лугано 0:0 11 2 5 4 11 - 11 11
8. Серветт 0:1 11 2 5 4 12 - 13 11
9. Нёвшатель Ксамакс 11 1 5 5 12 - 21 8
10. Тун 11 1 3 7 8 - 22 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бауман Ноам уходит, Да Коста Давид вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Aiyegun Tosin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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