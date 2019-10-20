Швейцария: Суперлига 2019-2020
12' Желтая карточкаAiyegun Tosin
26' Желтая карточкаБоттани Маттиа
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
12'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано
Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих
Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|4
|0
|26 - 10
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 13
|20
|4.
|Сьон
|1:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|5.
|Люцерн
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|6.
|Цюрих
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 22
|12
|7.
|Лугано
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Серветт
|0:1
|11
|2
|5
|4
|12 - 13
|11
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|10.
|Тун
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
Загрузка...