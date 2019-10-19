Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0' 17'
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
3
Соренсен
Фредерик
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамелеу
Муми
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
11
Гаудино
Джанлука
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
55
Джурич
Игорь
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
10
Charles-Andre
Doudin
7
Thibault
Corbaz
3
Janick
Kamber
19
Хайле-Селассие
Марен
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
Янг Бойз
4-4-1-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон
Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 11 7 3 1 24 - 8 24
2. Янг Бойз 0:0 11 6 5 0 22 - 9 23
3. Санкт-Галлен 10 5 2 3 18 - 13 17
4. Сьон 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Люцерн 10 3 3 4 9 - 11 12
6. Цюрих 10 3 2 5 8 - 22 11
7. Серветт 10 2 5 3 12 - 12 11
8. Лугано 10 2 4 4 11 - 11 10
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 11 1 6 4 11 - 17 9
10. Тун 0:0 11 1 4 6 7 - 19 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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