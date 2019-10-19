Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Стад де Суиз
Нёвшатель Ксамакс
23
Янко
Саиди
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =7 -2Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон
Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|4.
|Сьон
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|6.
|Цюрих
|10
|3
|2
|5
|8 - 22
|11
|7.
|Серветт
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|10.
|Тун
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
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