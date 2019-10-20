Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =7 -5Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис
Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис
Омония Последние 20 матчей: +6 =5 -9Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина
Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Омония
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|3.
|Этникос Ахна
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|4.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Неа Саламина
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Аполлон
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Пафос
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|9 - 13
|3
|12.
|Докса Катокопия
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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