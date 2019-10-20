Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Анортосис
0:0
Второй тайм: 65'
Омония
0' 65'

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис
Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис
Омония Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина
Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 Анортосис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Омония 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
3. Этникос Ахна 5 3 1 1 9 - 9 10
4. АПОЭЛ 3 3 0 0 8 - 2 9
5. АЕК Ларнака 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Неа Саламина 6 3 0 3 8 - 10 9
7. АЕЛ Лимаcсол 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Аполлон 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Пафос 0:0 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Олимпиакос Никосия 0:0 5 0 3 2 6 - 9 3
11. Эносис 6 1 0 5 9 - 13 3
12. Докса Катокопия 6 0 2 4 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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