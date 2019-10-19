Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Тун
20
Фрай
Фабиан
33
Буа
Кевин
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
29
Хефти
Ниас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
29 Хефти НиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
-
21 Васич УрошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +12 =3 -5Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих
Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Тун: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Тун Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|4.
|Сьон
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|6.
|Цюрих
|10
|3
|2
|5
|8 - 22
|11
|7.
|Серветт
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|10.
|Тун
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
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