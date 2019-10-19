Швейцария: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2019-2020
Базель
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Тун
0' 15'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
34
Джака
Таулант
33
Буа
Кевин
98
Мендонса
Кабрал
Артур
14
Штокер
Валентин
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
14
Гельми
Рой
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
7
Кастроман
Мигель
6
Фаткич
Кенан
10
Стильхарт
Базиль
11
Тосетти
Маттео
13
Рапп
Симоне
29
Хефти
Ниас
Базель
4-4-2
Тун
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих
Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун
Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Тун: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Тун 2:3 Базель Суперлига Тун 1:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига
Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Тун Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 11 7 3 1 24 - 8 24
2. Янг Бойз 0:0 11 6 5 0 22 - 9 23
3. Санкт-Галлен 10 5 2 3 18 - 13 17
4. Сьон 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Люцерн 10 3 3 4 9 - 11 12
6. Цюрих 10 3 2 5 8 - 22 11
7. Серветт 10 2 5 3 12 - 12 11
8. Лугано 10 2 4 4 11 - 11 10
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 11 1 6 4 11 - 17 9
10. Тун 0:0 11 1 4 6 7 - 19 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...