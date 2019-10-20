Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
0:1
Перерыв

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол
Демирович Эрмедин
20' Желтая карточка
Маккоппи Андреа
31' Желтая карточка
Yannis Letard
40' Желтая карточка
Anthony Sauthier
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Рутис
Кристофер
2
Anthony
Sauthier
8
Timothe
Cognat
14
Маккоппи
Андреа
21
Dennis
Iapichino
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
10
Вютрих
Себастьен
1
Dejan
Stoyanovich1
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
7
Víctor
Ruiz
III
13
Иттен
Седрик
34
Бабич
Борис
25
Демирович
Эрмедин
Серветт
3-4-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

7'
0:1
Демирович Эрмедин
20'
Маккоппи Андреа
 
31'
 
Yannis Letard
40'
Anthony Sauthier
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано Монте 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 3:0 Бохум Тун 1:5 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Селтик Bad Ragaz 2:19 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 8 2 1 27 - 9 26
2. Янг Бойз 11 7 4 0 26 - 10 25
3. Санкт-Галлен 1:0 11 6 2 3 19 - 13 20
4. Сьон 1:0 11 5 2 4 16 - 15 17
5. Люцерн 0:1 11 3 3 5 9 - 12 12
6. Цюрих 0:0 11 3 3 5 8 - 22 12
7. Лугано 0:0 11 2 5 4 11 - 11 11
8. Серветт 0:1 11 2 5 4 12 - 13 11
9. Нёвшатель Ксамакс 11 1 5 5 12 - 21 8
10. Тун 11 1 3 7 8 - 22 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Антони Сотье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Yannis Letard получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Маккоппи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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