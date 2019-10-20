Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
0:1
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
Санкт-Галлен
0:1
7' ГолДемирович Эрмедин
20' Желтая карточкаМаккоппи Андреа
31' Желтая карточкаYannis Letard
40' Желтая карточкаAnthony Sauthier
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
34
Бабич
Борис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarНападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
55 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
7'
20'
31'
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано Монте 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 3:0 Бохум Тун 1:5 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Селтик Bad Ragaz 2:19 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз
Последние игры между собой
Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|4
|0
|26 - 10
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 13
|20
|4.
|Сьон
|1:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|5.
|Люцерн
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|6.
|Цюрих
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 22
|12
|7.
|Лугано
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Серветт
|0:1
|11
|2
|5
|4
|12 - 13
|11
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|10.
|Тун
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
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