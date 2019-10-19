Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
ПСВ
0' 9'
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Махер
Адам
II
8
Ван
Оверем
Йорис
25
Рамселар
Барт
7
Керк
Гирано
10
Simon
Gustafson1
22
Ван
де
Стрек
Сандер
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
8
Хендрикс
Йоррит
25
Доан
Рицу
9
Мален
Дониэлл
10
Бергвейн
Стевен
Утрехт
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен
Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген
ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Утрехт 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Утрехт Эредивизие ПСВ 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:7 ПСВ Эредивизие
ПСВ 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПСВ Эредивизие Утрехт 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Утрехт Кубок ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Утрехт Кубок ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 ПСВ Эредивизие Утрехт 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 0:0 10 7 3 0 26 - 6 24
3. Витесс 0:0 10 6 3 1 18 - 13 21
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Виллем II 1:0 10 5 1 4 12 - 14 16
6. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
8. Утрехт 0:0 10 4 3 3 17 - 13 15
9. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 0:1 10 3 3 4 17 - 19 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:0 10 3 1 6 10 - 20 10
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 10 0 1 9 9 - 31 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    Махер Адам II из команды Утрехт играет слишком грубо. Ихаттарен Мохаммед оказался на газоне.
  • 10'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
  • 8'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 7'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Офсайд
    6'
    Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
  • 6'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 5'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 4'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    4'
    Ван де Стрек Сандер возвращается на поле.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья дает свисток. Садилек Михал атаковала опасно сзади, Ван де Стрек Сандер пострадал, и это штрафной удар
  • 2'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 2'
    Пространство открывается для Бергвейн Стевен, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 2'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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