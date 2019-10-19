Голландия: Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Галгенваард
ПСВ
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
25
Доан
Рицу
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен
Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ПСВ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
ПСВ 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПСВ Эредивизие Утрехт 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Утрехт Кубок ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Утрехт Кубок ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 ПСВ Эредивизие Утрехт 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|0:0
|10
|7
|3
|0
|26 - 6
|24
|3.
|Витесс
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Виллем II
|1:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|6.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|8.
|Утрехт
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|0:1
|10
|3
|3
|4
|17 - 19
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 20
|10
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|10
|0
|1
|9
|9 - 31
|1
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