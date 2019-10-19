Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Гролс Весте
Виллем II
0:1
6' ГолВрусай Мариос
31' Желтая карточкаВердонк Калвин
37' Желтая карточкаНелом Микел
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
10
Вучкич
Харис
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Защитник
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
0:1
31'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте
Виллем II Последние 20 матчей: +8 =3 -9Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II
Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Твенте: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Виллем II: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|0:0
|10
|7
|3
|0
|26 - 6
|24
|3.
|Витесс
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Виллем II
|1:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|6.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|8.
|Утрехт
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|0:1
|10
|3
|3
|4
|17 - 19
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 20
|10
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|10
|0
|1
|9
|9 - 31
|1
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