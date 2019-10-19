Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Виллем II
0'
0:1
6' Гол
Врусай Мариос
31' Желтая карточка
Вердонк Калвин
37' Желтая карточка
Нелом Микел
53'
16
Дроммел
Йоэл
19
Латибодьер
Жоэль
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
6
Брама
Вут
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
16
Врусай
Мариос
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Твенте
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Врусай Мариос
(Хееркенс Фреек)
31'
Вердонк Калвин
 
37'
 
Нелом Микел
44'
 
Ниукоп Барт
Нелом Микел

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте
Виллем II Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II
Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Твенте: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Виллем II: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Твенте 2:3 Виллем II Кубок Твенте 2:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 0:0 10 7 3 0 26 - 6 24
3. Витесс 0:0 10 6 3 1 18 - 13 21
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Виллем II 1:0 10 5 1 4 12 - 14 16
6. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
8. Утрехт 0:0 10 4 3 3 17 - 13 15
9. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 0:1 10 3 3 4 17 - 19 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:0 10 3 1 6 10 - 20 10
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 10 0 1 9 9 - 31 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...