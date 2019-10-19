Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
2:1
Перерыв

Стадион:
Эйпен
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
26
Вандандриш
Кевин
8
Francois
Marquet
17
Юльсагер
Эндрю
55
Фернандо
Матос
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
23
Вердон
Оливье
5
Амат
Хорди
18
Nils
Schouterden
16
Эбрахими
Омид
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
77
Миличевич
Даниел
20
Yuta
Toyokawa
19
Болинжи
Жонатан
Остенде
4-2-3-1
Эйпен
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Баутиста Хон
6'
Фернандо Матос
1:1
45'
Вандандриш Кевин
2:1

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде
Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен
Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эйпен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эйпен 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:2 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Остенде Кубок
Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:0 Эйпен 2-й класс Эйпен 1:1 Остенде 2-й класс Остенде 1:3 Эйпен 2-й класс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 0:0 10 5 3 2 20 - 12 18
4. Ройал Антверпен 9 5 2 2 19 - 11 17
5. Мехелен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Генк 11 5 2 4 18 - 15 17
7. Зульте-Варегем 0:1 11 4 4 3 18 - 13 16
8. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
9. Кортрейк 1:0 11 4 2 5 19 - 17 14
10. Остенде 2:1 11 4 2 5 15 - 21 14
11. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
12. Сент-Трюйден 10 3 3 4 11 - 18 12
13. Андерлехт 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Васланд-Беверен 0:0 11 1 5 5 8 - 20 8
15. Эйпен 1:2 11 1 3 7 7 - 24 6
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Вандандриш Кевин бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Фернандо Матос бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Баутиста Хон бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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