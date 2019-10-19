Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
2:1
Перерыв
Стадион: Верслус Арена
Эйпен
0:1
1' ГолБаутиста Хон
1:1
6' ГолФернандо Матос
2:1
45' ГолВандандриш Кевин
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
21 Баутиста ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Silas GnakaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Амани ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
1'
0:1
6'
1:1
45'
2:1
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +7 =5 -8Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде
Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен
Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эйпен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс Остенде 1:0 Эйпен 2-й класс Эйпен 1:1 Остенде 2-й класс Остенде 1:3 Эйпен 2-й класс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|0:0
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|Мехелен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|0:1
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|1:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|10.
|Остенде
|2:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 21
|14
|11.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|Сент-Трюйден
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|13.
|Андерлехт
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|15.
|Эйпен
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 24
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
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