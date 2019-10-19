Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Перерыв
Стадион: Дес Костьерес
Амьен
29' Желтая карточкаStiven Mendoza1
30' Желтая карточкаГирасси Серу
1:0
41' ГолPablo Martinez1
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Буаде ЛукаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
22 Талаль МехдиНападающий
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
30'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза
Амьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо
Последние игры между собой
Ним: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Амьен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 5
|20
|3.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 13
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Амьен
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|15.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|16.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|17.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|18.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
Ним
54.5% (79)
Ничья
39.3% (57)
Амьен
6.2% (9)
1:1 Ничья
31.7% (46)
1:0 Ним
27.6% (40)
2:1 Ним
18.6% (27)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:0 Ним
4.8% (7)
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