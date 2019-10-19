Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

47' Хорошие скиллы дриблинга показывает Денкей Ауэке , обходя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

44' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Амьен

43' Дульевич Харис не смог попасть в створ ударом издали

41' Г О О О О Л - Пабло Мартинес изменил счет на табло!

40' Денкей Ауэке наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

40' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

35' Удар от ворот произведет Ним

34' Стивен Мендоса из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

34' Хорошие скиллы дриблинга показывает Калабрези Артуро , обходя своих соперников

33' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Пабло Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Гирасси Серу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

30' Удар от ворот произведет Амьен

29' Стивен Мендоса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Пакье Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

25' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

20' Удар от ворот произведет Амьен

20' Дульевич Харис не смог попасть в створ ударом издали

19' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Амьен

18' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Пакье Гаэтан из команды Ним делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

15' Пакье Гаэтан из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гирасси Серу наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

13' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Какута Гаэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Амьен

12' Фомба Ламин не смог попасть в створ ударом издали

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Рипар Рено из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Отеро Хуан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

2' Хорошая попытка от Дульевич Харис , был неплохой удар, но вратарь спас

1' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля