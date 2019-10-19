Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Перерыв

Стадион:
Амьен
0'
29' Желтая карточка
Stiven Mendoza1
30' Желтая карточка
Гирасси Серу
1:0
41' Гол
Pablo Martinez1
16
Диас
Лукас
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
17
Дульевич
Харис
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Ауэке
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
17
Блен
Алексис
5
Гнаоре
Эдди
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
9
Гирасси
Серу
Ним
4-2-3-1
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Stiven Mendoza1
30'
 
Гирасси Серу
41'
Pablo Martinez1
(Филиппото Ромен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза
Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо
Амьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо
Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург

Последние игры между собой

Ним: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Амьен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Амьен 2:1 Ним Лига 1 Ним 3:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:2 Ним Лига 2 Ним 2:3 Амьен Лига 2
Амьен 2:0 Ним Кубок лиги Амьен 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант 0:0 Заявка 10 6 2 2 9 - 5 20
3. Реймс 1:0 Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 15 17
5. Лилль 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 9 16
6. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
7. Монпелье 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Ним 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Брест 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 13 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Амьен 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 15 11
15. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
16. Тулуза 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 15 10
17. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
18. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Метц 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 47'
    Денкей Ауэке из команды Ним пасует в штрафную, но Гартнер Регис выходит и ловит мяч.
  • 47'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Денкей Ауэке, обходя своих соперников
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
  • 45'
    Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 43'
    Дульевич Харис не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Ним контролирует мяч.
  • 42'
    Какута Гаэль нанес удар издали, а Диас Лукас отбил его обратно в игру!
  • 41'
    Филиппото Ромен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Пабло Мартинес изменил счет на табло!
  • Угловой
    40'
    Филиппото Ромен из команды Ним подал угловой справа.
  • 40'
    Денкей Ауэке наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 40'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    39'
    Фомба Ламин наказан за толчок Блен Алексис
  • 39'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ним контролирует мяч.
  • 37'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Калабрези Артуро из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    36'
    Гирасси Серу наказан за толчок Пабло Мартинес
  • 35'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 34'
    Стивен Мендоса из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 34'
    Калабрези Артуро из команды Амьен делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 34'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Калабрези Артуро, обходя своих соперников
  • 34'
    Калабрези Артуро из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    31'
    Пабло Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    30'
    Гирасси Серу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    30'
    Гирасси Серу из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Пабло Мартинес пострадал.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Валь Тео
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • Желтая карточка
    29'
    Стивен Мендоса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    29'
    Стивен Мендоса из команды Амьен играет слишком грубо. Дульевич Харис оказался на газоне.
  • 29'
    Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    29'
    Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
  • 28'
    Пакье Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Стивен Мендоса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 25'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    25'
    Отеро Хуан из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
  • 24'
    Мог бы быть гол! Гирасси Серу имела отличный шанс забить, но Диас Лукас отбила мяч!
  • 24'
    ШАНС! Гирасси Серу вышел один-на-один с голкипером...
  • 24'
    Гирасси Серу из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Гартнер Регис делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Рипар Рено из команды Ним опасно и грубо сыграл. Шеджу Орельен пострадал.
  • 22'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Гирасси Серу из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Бриансон Антони пострадал.
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 20'
    Дульевич Харис не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает пас партнеру.
  • 19'
    Амьен начинает контратаку
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 18'
    Дульевич Харис из команды Ним наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 18'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Пакье Гаэтан из команды Ним делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • Фол, нарушение
    16'
    Отеро Хуан из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 15'
    Пакье Гаэтан из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    14'
    Блен Алексис играет рукой
  • 14'
    Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
  • 13'
    Гирасси Серу наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 13'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
  • 13'
    Какута Гаэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 13'
    Стивен Мендоса из команды Амьен делает пас партнеру.
  • 13'
    Гирасси Серу из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 12'
    Фомба Ламин не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Отеро Хуан играет рукой
  • 9'
    Стивен Мендоса из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 8'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Амьен начинает контратаку
  • 7'
    Рипар Рено из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Ним начинает контратаку
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Диас Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
  • 3'
    Отеро Хуан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Стивен Мендоса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Валь Тео
  • 2'
    Хорошая попытка от Дульевич Харис, был неплохой удар, но вратарь спас
  • Фол, нарушение
    1'
    Пакье Гаэтан из команды Ним опасно и грубо сыграл. Отеро Хуан пострадал.
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 1:0 Амьен
Ним
54.5% (79)
Ничья
39.3% (57)
Амьен
6.2% (9)
1:1 Ничья
31.7% (46)
1:0 Ним
27.6% (40)
2:1 Ним
18.6% (27)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:0 Ним
4.8% (7)
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