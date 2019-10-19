Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
1:0
Перерыв
Стадион: Гульденспоренстадион
Зульте-Варегем
13' Желтая карточкаМенса Гидеон
1:0
14' ПенальтиНомбе Мбойо
19' Желтая карточкаChristophe Lepoint
34' Желтая карточкаБерахино Сейдо
38' Вторая желтая карточкаБерахино Сейдо
99
Оканси
Эрик
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
35 Lucas Melo
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
13'
14'
1:0
34'
38'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен
Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент
Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|0:0
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|Мехелен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|0:1
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|1:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|10.
|Остенде
|2:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 21
|14
|11.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|Сент-Трюйден
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|13.
|Андерлехт
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 20
|8
|15.
|Эйпен
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 24
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
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