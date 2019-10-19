Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
1:0
Перерыв

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
13' Желтая карточка
Менса Гидеон
1:0
14' Пенальти
Номбе Мбойо
19' Желтая карточка
Christophe Lepoint
34' Желтая карточка
Берахино Сейдо
38' Вторая желтая карточка
Берахино Сейдо
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
13
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
99
Оканси
Эрик
15
Christophe
Lepoint
7
Номбе
Мбойо
98
Fraser
Hornby
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
24
Ewoud
Pletinckx
21
Сек
Ибраима
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
19
Бруно
Джанни
6
Abdoulaye
Sissako
20
Бьёрдаль
Хенрик
9
Ларин
Кайл
38
Берахино
Сейдо
Кортрейк
4-2-3-1
Зульте-Варегем
5-3-2

Ход матча

13'
 
Менса Гидеон
14'
Номбе Мбойо
1:0
19'
Christophe Lepoint
 
34'
 
Берахино Сейдо
38'
 
Берахино Сейдо

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен
Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент
Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок
Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 0:0 10 5 3 2 20 - 12 18
4. Ройал Антверпен 9 5 2 2 19 - 11 17
5. Мехелен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Генк 11 5 2 4 18 - 15 17
7. Зульте-Варегем 0:1 11 4 4 3 18 - 13 16
8. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
9. Кортрейк 1:0 11 4 2 5 19 - 17 14
10. Остенде 2:1 11 4 2 5 15 - 21 14
11. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
12. Сент-Трюйден 10 3 3 4 11 - 18 12
13. Андерлехт 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Васланд-Беверен 0:0 11 1 5 5 8 - 20 8
15. Эйпен 1:2 11 1 3 7 7 - 24 6
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    УДАЛЕНА! - [player1] получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 38'
    Берахино Сейдо получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Берахино Сейдо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Кристофер Лепуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Номбе Мбойо из команды Кортрейк забивает с точки!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Номбе Мбойо из команды Кортрейк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Менса Гидеон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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