Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Перерыв
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Нант
21
Бойе
Джон
28
Каби
Мануэль
19
Маига
Хабиб
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
12
Аппиа
Деннис
13
Вагё
Молла
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
28 Каби МануэльЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
-
23 Н'Диайе ДиаНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант
Последние игры между собой
Метц: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 5
|20
|3.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 13
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Амьен
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|15.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|16.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|17.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|18.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
Метц
21.4% (31)
Ничья
33.8% (49)
Нант
44.8% (65)
1:1 Ничья
29.7% (43)
0:1 Нант
19.3% (28)
1:2 Нант
15.9% (23)
2:1 Метц
11% (16)
1:0 Метц
9.7% (14)
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