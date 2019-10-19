Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

43' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

41' Удар от ворот произведет Нант

40' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Метц

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

32' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

29' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Метц

29' Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали

27' Гакпа Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

26' Удар от ворот произведет Нант

25' Эмброуз Тьерри из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

21' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

20' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Н'Дорам Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Бенавенте Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Бенавенте Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.

6' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

2' Удар от ворот произведет Метц

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля