Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Перерыв

Стадион:
Нант
0'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
21
Бойе
Джон
6
Mamadou
Fofana1
28
Каби
Мануэль
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
10
Гакпа
Марвин
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
9
Эмброуз
Тьерри
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
13
Вагё
Молла
18
Мутуссами
Самуэль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
10
Бенавенте
Кристиан
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Метц
4-3-3
Нант
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен
Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц
Нант Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант
Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон

Последние игры между собой

Метц: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 1
Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:3 Метц Лига 1
Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант 0:0 Заявка 10 6 2 2 9 - 5 20
3. Реймс 1:0 Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 15 17
5. Лилль 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 9 16
6. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
7. Монпелье 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Ним 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Брест 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 13 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Амьен 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 15 11
15. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
16. Тулуза 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 15 10
17. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
18. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Метц 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Нант пытается что-то создать.
  • 46'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Каби Мануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 45'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 44'
    Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Нант пытается что-то создать.
  • 44'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 43'
    Нант пытается что-то создать.
  • Офсайд
    43'
    Диалло Хабиб из команды Метц в офсайде
  • 43'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Маига Хабиб делает длинную передачу вперед
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Метц контролирует мяч.
  • 41'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Нант пытается что-то создать.
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 40'
    Маига Хабиб из команды Метц делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Метц пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 39'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • 38'
    Нант контролирует мяч.
  • 38'
    Блас Людовик бьет издали, но Укидья Александр ловит мяч в руки
  • 37'
    Нант пытается что-то создать.
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Нант пытается что-то создать.
  • 36'
    Метц контролирует мяч.
  • 35'
    Диалло Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 35'
    Нант контролирует мяч.
  • 34'
    Нант контролирует мяч.
  • 34'
    Метц контролирует мяч.
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Гакпа Марвин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
  • 32'
    Метц контролирует мяч.
  • 32'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Каби Мануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 30'
    Метц контролирует мяч.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 29'
    Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    28'
    Бойе Джон наказан за толчок Лафон Альбан
  • 27'
    Гакпа Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
  • 26'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 26'
    Траоре Адама II из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 25'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Метц пытается что-то создать.
  • 25'
    Метц контролирует мяч.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Метц пытается что-то создать.
  • 22'
    Метц контролирует мяч.
  • 22'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 21'
    Бенавенте Кристиан из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 20'
    Нант контролирует мяч.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Каби Мануэль из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Каби Мануэль
  • 18'
    Нант контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Бойе Джон из команды Метц в офсайде
  • 17'
    Н'Дорам Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    17'
    Бенавенте Кристиан возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
  • 16'
    Метц контролирует мяч.
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бенавенте Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Бенавенте Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Нант контролирует мяч.
  • 12'
    Траоре Адама II из команды Метц нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • 11'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Аппиа Деннис наказан за толчок Эмброуз Тьерри
  • 8'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
  • 7'
    Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бойе Джон
  • 6'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой слева.
  • 5'
    Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Нант пытается что-то создать.
  • 4'
    Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • 3'
    Каби Мануэль из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 2'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 1'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 0:0 Нант
Метц
21.4% (31)
Ничья
33.8% (49)
Нант
44.8% (65)
1:1 Ничья
29.7% (43)
0:1 Нант
19.3% (28)
1:2 Нант
15.9% (23)
2:1 Метц
11% (16)
1:0 Метц
9.7% (14)
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