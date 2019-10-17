Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако
Ренн Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Монако: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Монако 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 4
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|8.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 9
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|17.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|18.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Монако
81.1% (43)
Ничья
13.2% (7)
Ренн
5.7% (3)
2:1 Монако
49.1% (26)
1:0 Монако
17% (9)
1:1 Ничья
13.2% (7)
2:0 Монако
9.4% (5)
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