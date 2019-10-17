Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Ренн

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако
Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако
Ренн Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн
Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн

Последние игры между собой

Монако: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ренн 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Кубок лиги Монако 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1
Монако 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Реймс Заявка 9 4 2 3 8 - 4 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
8. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
13. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
14. Лион Заявка 9 2 3 4 14 - 9 9
15. Ним Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
17. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
18. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн

    До начала игры, которая состоится 20.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Ренн
    Монако
    81.1% (43)
    Ничья
    13.2% (7)
    Ренн
    5.7% (3)
    2:1 Монако
    49.1% (26)
    1:0 Монако
    17% (9)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    2:0 Монако
    9.4% (5)
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