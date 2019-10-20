Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
20' Желтая карточка
Перрен Лоик
21'
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
11
Камано
Франсуа
19
Адли
Ясин
5
Отавио
Пассос
23
Бенито
Лорис
17
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Калу
Сэмьюэл
7
Бриан
Джимми
16
Рюффье
Стефан
4
Салиба
Вильям
24
Перрен
Лоик
32
Фофана
Уэсли
23
Паленсия
Серги
6
М'Вила
Янн
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
7
Будебуз
Ряд
31
Charles
Abi
10
Хазри
Вахби
Бордо
3-4-2-1
Сент-Этьен
3-4-1-2

Ход матча

20'
 
Перрен Лоик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест
Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц
Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье

Последние игры между собой

Бордо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1
Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 10 6 1 3 9 - 6 19
3. Реймс Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже Заявка 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Бордо 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
6. Лилль Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
7. Монпелье Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
8. Брест Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
11. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
13. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
15. Метц Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
16. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
17. Ним Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
18. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
19. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
20. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Сент-Этьен
Бордо
74.5% (108)
Ничья
18.6% (27)
Сент-Этьен
6.9% (10)
2:1 Бордо
42.1% (61)
1:0 Бордо
20% (29)
1:1 Ничья
13.1% (19)
2:0 Бордо
9.7% (14)
1:2 Сент-Этьен
4.1% (6)
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