Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Матмю Атлантик
Сент-Этьен
20' Желтая карточкаПеррен Лоик
19
Адли
Ясин
23
Бенито
Лорис
10
Калу
Сэмьюэл
24
Перрен
Лоик
32
Фофана
Уэсли
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
31
Charles
Abi
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Charles AbiНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц
Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Последние игры между собой
Бордо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|9 - 6
|19
|3.
|Реймс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|16.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|17.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|18.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|19.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
Бордо
74.5% (108)
Ничья
18.6% (27)
Сент-Этьен
6.9% (10)
2:1 Бордо
42.1% (61)
1:0 Бордо
20% (29)
1:1 Ничья
13.1% (19)
2:0 Бордо
9.7% (14)
1:2 Сент-Этьен
4.1% (6)
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