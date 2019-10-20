Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
2:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Lotto Park
Сент-Трюйден
1:0
5' ГолШадли Насер
2:0
10' ГолКана Марко
23' Желтая карточкаГарсия Пол
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
19
Шадли
Насер
93
Руфе
Кемар
20
Ммаэ
Сами
11
Yohan
Boli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шадли НасерНападающий
-
93 Руфе КемарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
17 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simon Davies
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ммаэ СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Yohan BoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
-
28 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
50 Allan Sousa
-
35 Tibo Herbots
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
5'
1:0
10'
2:0
23'
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =4 -10Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт
Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден
Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Маккаби Хайфа 0:0 Сент-Трюйден Спувен-Мопертинген 0:4 Сент-Трюйден Тес Спорт 1:3 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Трюйден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|Мехелен
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|6.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|11
|4
|2
|5
|20 - 17
|14
|10.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Андерлехт
|2:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|12.
|Сент-Трюйден
|0:2
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|14.
|Эйпен
|11
|2
|3
|6
|9 - 24
|9
|15.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|4
|6
|8 - 22
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
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