Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
2:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сент-Трюйден
0'
1:0
5' Гол
Шадли Насер
2:0
10' Гол
Кана Марко
23' Желтая карточка
Гарсия Пол
25'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
50
Sieben
Dewaele
25
Требель
Адриен
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
56
Салемакерс
Алексис
51
Версхарен
Яри
19
Шадли
Насер
93
Руфе
Кемар
21
Шмидт
Даниэль
22
Wolke
Janssens
4
Гарсия
Пол
8
Санкон
Ибраима
7
Ботака
Жордан
12
Samuel
Asamoah
20
Ммаэ
Сами
29
Elton
Acolatse
14
Alexandre
De
Bruyn
11
Yohan
Boli
16
Де
Риддер
Стив
Андерлехт
4-1-2-3
Сент-Трюйден
4-1-2-3

Ход матча

5'
Шадли Насер
1:0
10'
Кана Марко
(Версхарен Яри)
2:0
23'
 
Гарсия Пол

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт
Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден
Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 0:4 ПАОК Сент-Трюйден 1:2 Ломмель Сент-Трюйден 4:2 Гент Ланс 2:1 Сент-Трюйден ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Маккаби Хайфа 0:0 Сент-Трюйден Спувен-Мопертинген 0:4 Сент-Трюйден Тес Спорт 1:3 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Сент-Трюйден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Андерлехт 3:2 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 4:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден Первый дивизион А Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 0:0 Андерлехт Лига Про Сент-Трюйден 1:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 10 6 2 2 22 - 12 20
4. Мехелен 11 6 2 3 19 - 17 20
5. Ройал Антверпен 10 5 2 3 20 - 14 17
6. Генк 11 5 2 4 18 - 15 17
7. Зульте-Варегем 11 4 4 3 18 - 14 16
8. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
9. Кортрейк 11 4 2 5 20 - 17 14
10. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
11. Андерлехт 2:0 11 3 3 5 10 - 12 12
12. Сент-Трюйден 0:2 11 3 3 5 11 - 20 12
13. Остенде 11 3 2 6 15 - 23 11
14. Эйпен 11 2 3 6 9 - 24 9
15. Васланд-Беверен 11 1 4 6 8 - 22 7
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Гарсия Пол получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кана Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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