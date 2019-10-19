Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Дижон
0' 4'
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
6
Marcelo
Antônio
Guedes
Filho1
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
9
Дембеле
Мусса
I
7
Терье
Мартен
16
Гомис
Альфред
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
3
Нгонда
Глоди
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
9
Мавидиди
Стефи
8
Bryan
Soumare
21
Шуиар
Мунир
11
Тавареш
Жулио
Лион
4-1-2-3
Дижон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион
Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон
Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Лион 1:3 Дижон Лига 1 Дижон 0:3 Лион Лига 1 Дижон 2:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Дижон Лига 1
Лион 4:2 Дижон Лига 1 Дижон 4:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Реймс Заявка 9 4 2 3 8 - 4 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
13. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
14. Лион Заявка 9 2 3 4 14 - 9 9
15. Ним Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
17. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
18. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • Первый тайм
  • 4'
    Дижон контролирует мяч.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 2'
    Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 2'
    Корне Максвелл из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Мендес Тьяго из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    1'
    Марсал Фернандо из команды Лион опасно и грубо сыграл. Брайан Сумаре пострадал.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:0 Дижон
Лион
95.9% (140)
Ничья
3.4% (5)
Дижон
0.7% (1)
2:0 Лион
39% (57)
2:1 Лион
21.9% (32)
1:0 Лион
17.1% (25)
3:1 Лион
8.9% (13)
3:0 Лион
6.2% (9)
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