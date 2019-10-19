Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Гроупама Арена
Дижон
23
Тете
Кенни
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Rayan Cherki
-
-
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 4
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 9
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|17.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|18.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Лион
95.9% (140)
Ничья
3.4% (5)
Дижон
0.7% (1)
2:0 Лион
39% (57)
2:1 Лион
21.9% (32)
1:0 Лион
17.1% (25)
3:1 Лион
8.9% (13)
3:0 Лион
6.2% (9)
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