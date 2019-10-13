Франция: Лига 1 2019-2020

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Ницца
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон
Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс
Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца

Последние игры между собой

Ницца: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
ПСЖ 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1
Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Реймс Заявка 9 4 2 3 8 - 4 14
7. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
8. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
13. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
14. Лион Заявка 9 2 3 4 14 - 9 9
15. Ним Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
17. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
18. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 18.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
    Ницца
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (1)
    ПСЖ
    98.4% (63)
    1:2 ПСЖ
    56.3% (36)
    0:2 ПСЖ
    15.6% (10)
    1:3 ПСЖ
    10.9% (7)
    0:1 ПСЖ
    7.8% (5)
    0:3 ПСЖ
    4.7% (3)
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