Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
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Стадион: Альянц Ривьера
ПСЖ
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс
Последние игры между собой
Ницца: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 4
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|8.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 9
|9
|15.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|17.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|18.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Ницца
0% (0)
Ничья
1.6% (1)
ПСЖ
98.4% (63)
1:2 ПСЖ
56.3% (36)
0:2 ПСЖ
15.6% (10)
1:3 ПСЖ
10.9% (7)
0:1 ПСЖ
7.8% (5)
0:3 ПСЖ
4.7% (3)
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