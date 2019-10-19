Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Стандард
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Генк
0' 58'
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
3
Ванхесден
Зиньо
34
Лаифис
Костас
24
Николя
Гавори
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
22
Лестьенн
Максим
19
Амалла
Селим
40
Мпоку
Поль-Жозе
25
Авенатти
Фелипе
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
23
Хаджи
Янис
27
Бонгонда
Тео
10
Саматта
Мбвана
Стандард
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель
Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард Стандард 2:1 Ницца Стандард 0:2 Страсбург Стандард 2:2 Александрия Стандард 1:1 Сённерйюск ЮР Намур 1:6 Стандард Брен 0:5 Стандард Генк 0:0 Стандард
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк
Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард

Последние игры между собой

Стандард: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Генк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Генк 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:3 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Генк Первый дивизион А
Стандард 5:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Стандард Первый дивизион А Генк 0:1 Стандард Кубок Генк 0:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:2 Стандард Лига Про Стандард 2:0 Генк Лига Про Стандард 2:1 Генк Лига Про Генк 1:1 Стандард Кубок Стандард 2:0 Генк Кубок Генк 3:1 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 0:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 2:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Генк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 0:0 11 6 3 2 23 - 9 21
3. Генк 0:0 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Ройал Антверпен 9 5 2 2 19 - 11 17
5. Гент 9 5 2 2 20 - 12 17
6. Мехелен 10 5 2 3 16 - 16 17
7. Зульте-Варегем 10 4 4 2 18 - 12 16
8. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
9. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
10. Сент-Трюйден 10 3 3 4 11 - 18 12
11. Кортрейк 10 3 2 5 18 - 17 11
12. Остенде 10 3 2 5 13 - 20 11
13. Андерлехт 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Васланд-Беверен 10 1 4 5 8 - 20 7
15. Эйпен 10 1 3 6 6 - 22 6
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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