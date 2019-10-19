Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Стандард
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Морис Дюфран
Генк
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
19
Амалла
Селим
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
23
Хаджи
Янис
27
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Уларе ОббиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мьянге СеннаНападающий
-
7 Чоп ДуйеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Прюдомм Мишель
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель
Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард Стандард 2:1 Ницца Стандард 0:2 Страсбург Стандард 2:2 Александрия Стандард 1:1 Сённерйюск ЮР Намур 1:6 Стандард Брен 0:5 Стандард Генк 0:0 Стандард
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк
Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард
Последние игры между собой
Стандард: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Генк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стандард 5:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Стандард Первый дивизион А Генк 0:1 Стандард Кубок Генк 0:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:2 Стандард Лига Про Стандард 2:0 Генк Лига Про Стандард 2:1 Генк Лига Про Генк 1:1 Стандард Кубок Стандард 2:0 Генк Кубок Генк 3:1 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 0:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 2:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|0:0
|11
|6
|3
|2
|23 - 9
|21
|3.
|Генк
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|4.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|Гент
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Сент-Трюйден
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|18 - 17
|11
|12.
|Остенде
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|13.
|Андерлехт
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|4
|5
|8 - 20
|7
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
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