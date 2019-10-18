Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
0:1
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
33' Желтая карточка
Ритс Матс
0:1
40' Гол
Ванакен Ханс
90'+5
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
23
Кейруш
Диогу
33
Виммер
Кевин
25
Петшак
Рафаль
30
Benjamin
van
Durmen
6
Хочко
Дени
15
Бойя
Франк
24
Гарсия
Алеш
9
Аллаги
Сами
45
Jonah
Osabutey
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
11
Дьятта
Крепен
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
2
Соболь
Эдуард
42
Бонавентуре
Деннис
16
Шрейверс
Сьебе
Мускрон-Перювельз
4-4-2
Брюгге
3-5-2

Ход матча

33'
 
Ритс Матс
40'
0:1
Ванакен Ханс
(Дьятта Крепен)
62'
 
Тау Перси
Шрейверс Сьебе
66'
Олинга Фабрис
Benjamin van Durmen
 
71'
Cedric Omoigui
Аллаги Сами
 
77'
 
Икома Луис
Бонавентуре Деннис
77'
Годо Бруно
Петшак Рафаль
 

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз
Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге
Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 9
Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 5
Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:4 Брюгге Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 5:1 Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 2:0 Брюгге Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Ройал Антверпен 9 5 2 2 19 - 11 17
4. Гент 9 5 2 2 20 - 12 17
5. Генк 10 5 2 3 18 - 14 17
6. Мехелен 10 5 2 3 16 - 16 17
7. Зульте-Варегем 10 4 4 2 18 - 12 16
8. Мускрон-Перювельз 0:1 11 4 4 3 14 - 13 16
9. Шарлеруа 9 3 3 3 13 - 13 12
10. Сент-Трюйден 10 3 3 4 11 - 18 12
11. Кортрейк 10 3 2 5 18 - 17 11
12. Остенде 10 3 2 5 13 - 20 11
13. Андерлехт 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Васланд-Беверен 10 1 4 5 8 - 20 7
15. Эйпен 10 1 3 6 6 - 22 6
16. Серкль Брюгге 10 1 0 9 8 - 27 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ритс Матс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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