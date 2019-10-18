Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
0:1
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Брюгге
33' Желтая карточкаРитс Матс
0:1
40' ГолВанакен Ханс
23
Кейруш
Диогу
33
Виммер
Кевин
15
Бойя
Франк
24
Гарсия
Алеш
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Диань МбайеНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
33'
40'
0:1
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +8 =8 -4Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз
Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге
Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 9
Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 5
Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:4 Брюгге Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 5:1 Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 2:0 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|10
|6
|2
|2
|23 - 9
|20
|3.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|4.
|Гент
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Мехелен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|7.
|Зульте-Варегем
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|8.
|Мускрон-Перювельз
|0:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|Шарлеруа
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Сент-Трюйден
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|18 - 17
|11
|12.
|Остенде
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|13.
|Андерлехт
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|4
|5
|8 - 20
|7
|15.
|Эйпен
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|1
|0
|9
|8 - 27
|3
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