Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
1:0
Перерыв

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
3' Гол
Абдельамид Юнис
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Удин Реми
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
13
Joris
Chotard
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
Реймс
4-2-3-1
Монпелье
3-5-1-1

Ход матча

3'
Абдельамид Юнис
(Кафаро Матьё)
1:0
34'
Удин Реми
 
41'
 
Камара Сулейман
Joris Chotard

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс
Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье
Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Реймс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Монпелье 2:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1
Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант 0:0 Заявка 10 6 2 2 9 - 5 20
3. Реймс 1:0 Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 15 17
5. Лилль 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 9 16
6. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
7. Монпелье 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Ним 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Брест 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 13 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Амьен 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 15 11
15. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
16. Тулуза 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 15 10
17. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
18. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Метц 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Монпелье
Реймс
54.1% (79)
Ничья
30.1% (44)
Монпелье
15.8% (23)
1:1 Ничья
26.7% (39)
1:0 Реймс
25.3% (37)
2:1 Реймс
24% (35)
1:2 Монпелье
8.9% (13)
0:1 Монпелье
3.4% (5)
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