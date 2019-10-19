Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
1:0
Перерыв
Стадион: Стад Огюст Делон
Монпелье
1:0
3' ГолАбдельамид Юнис
34' Undefined phrase: football_event_Удин Реми
32
Фокет
Томас
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
3'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье
Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Реймс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 5
|20
|3.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 13
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Амьен
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|15.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|16.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|17.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|18.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
Реймс
54.1% (79)
Ничья
30.1% (44)
Монпелье
15.8% (23)
1:1 Ничья
26.7% (39)
1:0 Реймс
25.3% (37)
2:1 Реймс
24% (35)
1:2 Монпелье
8.9% (13)
0:1 Монпелье
3.4% (5)
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