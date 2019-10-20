Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

26' Удар от ворот произведет Марсель

26' Пространство открывается для Томассон Адриен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Плохо играет Стротман Кевин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Лала Кенни разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

24' Удар от ворот произведет Страсбург

24' Радоньич Неманья пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

23' Селс Матц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

22' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Беллегард Жанрикне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Плохо играет Лала Кенни - неудачный вынос, и мяч у соперниц

20' Чалета-Цар Дуе прошляпила момент и попала только в штангу!

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

15' Матч возобновлен

15' Жермен Валер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

9' Лала Кенни из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Стротман Кевин из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

7' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

6' Кароль Лионель из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Камара Бубакар изменил счет на табло!

3' Бенедетто Дарио пробил со штрафного прямо в стенку

1' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля