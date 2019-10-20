Франция: Лига 1 2019-2020
1:0
3' ГолКамара Бубакар
17
Сарр
Буна
27
Лопес
Максим
28
Жермен
Валер
19
Каси
Антони
27
Лала
Кенни
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Марли Эйк
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =5 -6Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье
Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант
ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург
Последние игры между собой
Марсель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|9 - 6
|19
|3.
|Реймс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 16
|16
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|12.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|13.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|15.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|17.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
Марсель
96% (144)
Ничья
2.7% (4)
Страсбург
1.3% (2)
2:1 Марсель
38.7% (58)
1:0 Марсель
27.3% (41)
2:0 Марсель
21.3% (32)
3:1 Марсель
4% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
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