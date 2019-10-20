Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
3' Гол
Камара Бубакар
26'
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
21
Ронжье
Валентин
28
Жермен
Валер
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
1
Селс
Матц
19
Каси
Антони
5
Коне
Ламин
2
Симакан
Мохамед
23
Кароль
Лионель
18
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жанрикне
27
Лала
Кенни
26
Томассон
Адриен
22
Фофана
Юссуф
25
Ажорк
Людовик
Марсель
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

3'
Камара Бубакар
(Стротман Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье
Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант
ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург

Последние игры между собой

Марсель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Страсбург Кубок лиги Марсель 3:2 Страсбург Лига 1 Марсель 2:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 4:3 Страсбург Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 10 6 1 3 9 - 6 19
3. Реймс Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже Заявка 10 5 1 4 16 - 16 16
5. Марсель 1:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
6. Бордо Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Лилль Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8. Монпелье Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
9. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10. Брест Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
11. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
12. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
13. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Монако Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
15. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
16. Метц Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
17. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
18. Ним Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
19. Страсбург 0:1 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
20. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Страсбург
Марсель
96% (144)
Ничья
2.7% (4)
Страсбург
1.3% (2)
2:1 Марсель
38.7% (58)
1:0 Марсель
27.3% (41)
2:0 Марсель
21.3% (32)
3:1 Марсель
4% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
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