Франция: Лига 1 2019-2020
15' Желтая карточкаСаид Уэсли
41' Желтая карточкаСаного Яя
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
8
Шека
11
Араужо
Луис
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
16'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза
Лилль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 3:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Кубок лиги Лилль 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 0:2 Лилль Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 5
|20
|3.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 13
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Амьен
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|15.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|16.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|17.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|18.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
Тулуза
15.8% (23)
Ничья
31.5% (46)
Лилль
52.7% (77)
1:2 Лилль
36.3% (53)
1:1 Ничья
24.7% (36)
0:1 Лилль
11.6% (17)
1:0 Тулуза
6.8% (10)
2:1 Тулуза
6.2% (9)
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