Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Тулуза
0:0
Перерыв

Стадион:
Лилль
0'
15' Желтая карточка
Саид Уэсли
41' Желтая карточка
Саного Яя
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
14
Доссеви
Матьё
25
Саид
Уэсли
7
Градель
Макс-Ален
20
Кулурис
Эфтимос
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
8
Шека
24
Сумаре
Бубакари
11
Араужо
Луис
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Тулуза
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

15'
Саид Уэсли
 
16'
Саного Яя
Саид Уэсли
 
28'
Mathieu Goncalves2
Диаките Бафоде
 
41'
Саного Яя
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза
Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн
Лилль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург
Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Тулуза 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1
Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 3:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Кубок лиги Лилль 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 0:2 Лилль Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант 0:0 Заявка 10 6 2 2 9 - 5 20
3. Реймс 1:0 Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 15 17
5. Лилль 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 9 16
6. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
7. Монпелье 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Ним 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Брест 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 13 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Амьен 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 15 11
15. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
16. Тулуза 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 15 10
17. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
18. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Метц 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 48'
    Венкёр Вильям нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 47'
    Градель Макс-Ален решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Безумный фол. Шека грубо играет против соперника. Пострадал Кулурис Эфтимос
  • 45'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Градель Макс-Ален и попал в перекладину!
  • 45'
    Тулуза начинает контратаку
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 44'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 44'
    Саного Яя из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Шека наказан за толчок Саного Яя
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Брадариц Домагой из команды Лилль делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Саного Яя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    41'
    Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Шека заработал фол
  • 40'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 40'
    Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 39'
    Лилль контролирует мяч.
  • 39'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 38'
    Доссеви Матьё пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 38'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • 37'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Силла Иссиага нарушает правила. Араужо Луис пострадал
  • 36'
    Что за промах! У Осимхен Виктор была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • Угловой
    36'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 35'
    Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 34'
    Шанс получает Осимхен Виктор из команды Лилль, но удар головой идет мимо
  • 34'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Безумный фол. Венкёр Вильям грубо играет против соперника. Пострадал Араужо Луис
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 31'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Градель Макс-Ален нарушает правила. Фонте Жозе пострадал
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Матье Гонсалвес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Габриэль дос Сантос из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 29'
    Эпично было! Саного Яя нанес удар ножницами, но попал в штангу!
  • 29'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    28'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Диаките Бафоде получил травму и заменен. Матье Гонсалвес выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Диаките Бафоде получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Диаките Бафоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Силла Иссиага играет рукой
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 25'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Сангаре Ибрахим нарушает правила. Араужо Луис пострадал
  • 21'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Саид Уэсли пострадал.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 18'
    Лилль контролирует мяч.
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Саид Уэсли получил травму и заменен. Саного Яя выходит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саид Уэсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    15'
    Саид Уэсли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    15'
    Саид Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    14'
    Саид Уэсли из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
  • 14'
    Хорошая попытка от Сангаре Ибрахим, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 14'
    Игрок команды Тулуза делает подачу своему товарищу по команде.
  • 13'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 13'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 12'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 11'
    Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Головой пробил Исима-Мирен Николя, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    11'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 10'
    Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 9'
    Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Силла Иссиага наказан за толчок Араужо Луис
  • 8'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 7'
    Отличная игра от Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 7'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 7'
    Бамба Джонатан из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 6'
    Пье Жереми из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Габриэль дос Сантос наказан за толчок Градель Макс-Ален
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 1'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Лилль
Тулуза
15.8% (23)
Ничья
31.5% (46)
Лилль
52.7% (77)
1:2 Лилль
36.3% (53)
1:1 Ничья
24.7% (36)
0:1 Лилль
11.6% (17)
1:0 Тулуза
6.8% (10)
2:1 Тулуза
6.2% (9)
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