Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Лилль

47' Градель Макс-Ален решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

44' Саного Яя из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Саного Яя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

40' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

38' Удар от ворот произведет Лилль

38' Доссеви Матьё пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

38' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

36' Что за промах! У Осимхен Виктор была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

35' Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

34' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матье Гонсалвес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Эпично было! Саного Яя нанес удар ножницами, но попал в штангу!

29' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ох, нехорошо это выглядит. Диаките Бафоде получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Диаките Бафоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

25' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Саид Уэсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Саид Уэсли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Саид Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хорошая попытка от Сангаре Ибрахим , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Игрок команды Тулуза делает подачу своему товарищу по команде.

13' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

11' Удар от ворот произведет Лилль

11' Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали

11' Головой пробил Исима-Мирен Николя , но голкипер отбил его в поле!

9' Удар от ворот произведет Тулуза

9' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

9' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Лилль

7' Отличная игра от Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

7' Удар от ворот произведет Тулуза

7' Бамба Джонатан из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре