Голландия: Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Мандемейкерс
Аякс
12
Мёлдер
Ханс
28
Бакари
Саид
23
Леманс
Клинт
24
Венте
Дилан
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
24 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
-
13 Хемскерк КесВратарь
- Защитник
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Де Йонг СимНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк
Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Аякс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|3
|0
|29 - 6
|24
|2.
|ПСВ
|9
|7
|2
|0
|26 - 6
|23
|3.
|Витесс
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:2
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|5.
|Херенвен
|2:1
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|7.
|Утрехт
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|8.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|9.
|Виллем II
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|9
|3
|3
|3
|17 - 18
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|0:0
|10
|0
|2
|8
|8 - 29
|2
Загрузка...