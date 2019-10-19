Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аякс
0' 45'+1
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
28
Бакари
Саид
10
Спирингс
Стейн
6
Ринстра
Дан
23
Леманс
Клинт
17
Элберс
Стэнли
24
Венте
Дилан
8
Тахири
Анас
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
28
Дест
Серджино
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Промес
Куинси
21
Мартинес
Лисандро
22
Зиеш
Хаким
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
Ваалвейк
4-3-3
Аякс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк
Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген
Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Аякс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Ваалвейк Эредивизие
Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 10 7 3 0 29 - 6 24
2. ПСВ 9 7 2 0 26 - 6 23
3. Витесс 9 6 2 1 18 - 13 20
4. АЗ Алкмаар 1:2 10 6 2 2 20 - 6 20
5. Херенвен 2:1 10 4 4 2 14 - 10 16
6. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
7. Утрехт 9 4 2 3 17 - 13 14
8. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
9. Виллем II 9 4 1 4 11 - 14 13
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 9 3 3 3 17 - 18 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 9 3 0 6 10 - 20 9
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 0:0 10 0 2 8 8 - 29 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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