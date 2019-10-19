Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Витесс
0' 12'
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
5
Шефер
Штеффен
4
Янссен
Рул
6
Пост
Данни
11
Richard
Neudecker
31
Каттермоул
Ли
19
John
Zamora
7
Райт
Хаджи
8
Ван
Ойен
Петер
22
Пасвер
Ремко
17
Даса
Элиэзер
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
10
Базур
Рихедли
25
Фор
Наварон
11
Линссен
Брайан
21
Беро
Матуш
20
Нуха
Дико
9
Матавж
Тим
ВВВ-Венло
4-3-3
Витесс
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген
АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс
Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 0:0 10 7 3 0 26 - 6 24
3. Витесс 0:0 10 6 3 1 18 - 13 21
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Виллем II 1:0 10 5 1 4 12 - 14 16
6. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
8. Утрехт 0:0 10 4 3 3 17 - 13 15
9. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 0:1 10 3 3 4 17 - 19 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:0 10 3 1 6 10 - 20 10
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 10 0 1 9 9 - 31 1
  • Первый тайм
  • 11'
    Джон Замора из команды ВВВ-Венло нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 10'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Richard Neudecker из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Витесс контролирует мяч.
  • 8'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
  • 6'
    Рёзелер Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ван Ойен Петер бьет издали, но Пасвер Ремко ловит мяч в руки
  • 5'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 5'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 4'
    ВВВ-Венло пытается что-то создать.
  • 3'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Richard Neudecker из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ВВВ-Венло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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