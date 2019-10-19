Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Витесс
19
John
Zamora
22
Пасвер
Ремко
17
Даса
Элиэзер
30
Духи
Данило
25
Фор
Наварон
21
Беро
Матуш
20
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 John ZamoraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
17 Даса ЭлиэзерЗащитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гаек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген
АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс
Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|0:0
|10
|7
|3
|0
|26 - 6
|24
|3.
|Витесс
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Виллем II
|1:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|6.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|3
|2
|18 - 16
|15
|8.
|Утрехт
|0:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|0:1
|10
|3
|3
|4
|17 - 19
|12
|12.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 20
|10
|14.
|Эммен
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|АДО Ден Хааг
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|3
|5
|12 - 23
|6
|18.
|Ваалвейк
|10
|0
|1
|9
|9 - 31
|1
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