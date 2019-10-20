Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
АДО Ден Хааг
0' 2'
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
29
Лахман
Даррил
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
6
Саймак
Мустафа
22
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
8
Гучаннеджад
Реза
7
Ван
Крой
Вито
1
Копманс
Люк
27
Milan
van
Ewijk
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
2
Малоне
Дион
10
Иммерс
Лекс
17
Баккер
Данни
14
Crysencio
Summerville
29
Крамер
Михил
11
Госсенс
Джон
ПЕК Зволле
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк
Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 10 7 2 1 26 - 9 23
3. Витесс 10 7 2 1 22 - 13 23
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Утрехт 10 5 2 3 20 - 13 17
6. Виллем II 10 5 1 4 12 - 14 16
7. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Спарта Роттердам 9 4 3 2 18 - 16 15
9. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 10 3 3 4 17 - 19 12
12. Гронинген 9 3 1 5 10 - 12 10
13. ВВВ-Венло 10 3 0 7 10 - 24 9
14. Эммен 9 2 1 6 11 - 19 7
15. ПЕК Зволле 9 2 1 6 13 - 21 7
16. АДО Ден Хааг 9 2 0 7 10 - 18 6
17. Фортуна Ситтард 9 1 3 5 12 - 23 6
18. Ваалвейк 10 0 1 9 9 - 31 1
  • Первый тайм
  • 1'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 1'
    Milan van Ewijk не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПЕК Зволле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...