Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:1
Перерыв
Стадион: De Oude Meerdijk
Фортуна Ситтард
0:1
16' ГолСамбу Бассала
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
12
Эссерс
Клинт
35
Кокс
Джордж
20
Сисс
Амаду
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юг АжбейВратарь
-
27 Кут РоуэнВратарь
-
16 Харрис КиэнЗащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен
Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Эммен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фортуна Ситтард: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|31 - 7
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|3.
|Витесс
|10
|7
|2
|1
|22 - 13
|23
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Утрехт
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|Виллем II
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|7.
|Херенвен
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0
|10
|4
|4
|2
|18 - 16
|16
|9.
|Хераклес
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|10.
|Фейеноорд
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Твенте
|10
|3
|3
|4
|17 - 19
|12
|12.
|Гронинген
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|0
|7
|10 - 24
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|16.
|Эммен
|0:1
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|10
|2
|0
|8
|11 - 21
|6
|18.
|Ваалвейк
|10
|0
|1
|9
|9 - 31
|1
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