Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:1
Перерыв

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
0:1
16' Гол
Самбу Бассала
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
2
Хейлен
Майкл
14
Гергюлю
Ферхат
28
Бюрнет
Лоренцо
20
Чакон
Майкл
15
Хиаряй
Том
11
Лаурсен
Николай
17
Пенья
Серхио
29
Слагвеер
Лусиано
8
Де
Леув
Михаэль
77
Кошелев
Алексей
12
Эссерс
Клинт
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Ниняй
Бранислав
35
Кокс
Джордж
15
Пасслак
Феликс
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
20
Сисс
Амаду
10
Димерс
Марк
9
Самбу
Бассала
Эммен
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-4-1-1

Ход матча

16'
0:1
Самбу Бассала
(Анга-Лётшер Мартин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен
Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Эммен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фортуна Ситтард: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эредивизие Эммен 3:3 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион
Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 31 - 7 26
2. ПСВ 10 7 2 1 26 - 9 23
3. Витесс 10 7 2 1 22 - 13 23
4. АЗ Алкмаар 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Утрехт 10 5 2 3 20 - 13 17
6. Виллем II 10 5 1 4 12 - 14 16
7. Херенвен 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Спарта Роттердам 0:0 10 4 4 2 18 - 16 16
9. Хераклес 9 4 2 3 13 - 14 14
10. Фейеноорд 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Твенте 10 3 3 4 17 - 19 12
12. Гронинген 0:0 10 3 2 5 10 - 12 11
13. ПЕК Зволле 10 3 1 6 16 - 22 10
14. ВВВ-Венло 10 3 0 7 10 - 24 9
15. Фортуна Ситтард 1:0 10 2 3 5 13 - 23 9
16. Эммен 0:1 10 2 1 7 11 - 20 7
17. АДО Ден Хааг 10 2 0 8 11 - 21 6
18. Ваалвейк 10 0 1 9 9 - 31 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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