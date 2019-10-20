Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Сельта
0' 19'
1
Fernando
Pacheco1
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
22
Мубарак
Вакасо
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
16
Саэнс
Хорхе
17
Жунка
Давид
12
Рафинья
Алькантара
14
Лоботка
Станислав
5
Йокушлу
Окай
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
Алавес
4-4-2
Сельта
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона
Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта
Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Алавес Примера
Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
5. Реал Сосьедад Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Севилья Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
8. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
9. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
10. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
11. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
12. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
13. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
14. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Сельта 0:0 Заявка 9 2 4 3 5 - 9 10
16. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
17. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
18. Алавес 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 9 9
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    18'
    Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Мубарак Вакасо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
  • 18'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • Офсайд
    17'
    Санти Мина из команды Сельта в офсайде
  • 16'
    Пространство открывается для Санти Мина, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 16'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    13'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    12'
    Санти Мина из команды Сельта в офсайде
  • 12'
    Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Рафинья Алькантара из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Алавес пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Дуарте Рубен наказан за толчок Аспас Яго
  • 10'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Алавес контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 9'
    Санти Мина решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья дает свисток. Магальян Лисандро атаковала опасно сзади, Аспас Яго пострадал, и это штрафной удар
  • 8'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Назначен штрафной. Пострадал Денис Суарес, его свалил Агиррегабириа Мартин.
  • 7'
    Сельта контролирует мяч.
  • 6'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Алавес контролирует мяч.
  • 5'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 4'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хоселу Санмартин нанес удар головой, но Рубен Бланко спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    4'
    Лукас Перес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 3'
    Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Алавес контролирует мяч.
  • 2'
    Алавес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Видаль Алеш из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
  • Офсайд
    2'
    Лукас Перес из команды Алавес в офсайде
  • 1'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Алавес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Сельта
Алавес
35% (49)
Ничья
45.7% (64)
Сельта
19.3% (27)
1:1 Ничья
37.9% (53)
1:0 Алавес
15.7% (22)
2:1 Алавес
15.7% (22)
1:2 Сельта
9.3% (13)
0:1 Сельта
7.1% (10)
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