Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Мендисорроса
Сельта
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
16
Саэнс
Хорхе
17
Жунка
Давид
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
22 Санти МинаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Лосада ИкерПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Систо ПионеНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона
Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта
Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|14.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|5 - 9
|10
|16.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|17.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
Алавес
35% (49)
Ничья
45.7% (64)
Сельта
19.3% (27)
1:1 Ничья
37.9% (53)
1:0 Алавес
15.7% (22)
2:1 Алавес
15.7% (22)
1:2 Сельта
9.3% (13)
0:1 Сельта
7.1% (10)
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