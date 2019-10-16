Испания: Ла Лига 2019-2020
Мальорка
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Стадион: Иберостар
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка
Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 7
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|14.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|16.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|18.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Мальорка
2% (1)
Ничья
0% (0)
Реал Мадрид
98% (49)
1:2 Реал Мадрид
34% (17)
0:2 Реал Мадрид
28% (14)
1:3 Реал Мадрид
24% (12)
0:3 Реал Мадрид
6% (3)
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