Испания: Ла Лига 2019-2020

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Мальорка
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка
Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид 5:2 Мальорка Примера Мальорка 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Барселона Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
3. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
4. Гранада Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Реал Сосьедад Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Севилья Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
9. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
10. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Осасуна Заявка 8 2 5 1 7 - 7 11
12. Хетафе Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
13. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
14. Эйбар Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сельта Заявка 8 2 3 3 5 - 9 9
16. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
17. Алавес Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
18. Мальорка Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид
    Мальорка
    2% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Реал Мадрид
    98% (49)
    1:2 Реал Мадрид
    34% (17)
    0:2 Реал Мадрид
    28% (14)
    1:3 Реал Мадрид
    24% (12)
    0:3 Реал Мадрид
    6% (3)
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