Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе
Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Атлетико М 3:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы Атлетико М 0:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Атлетико М Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Барселона Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
3. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
4. Гранада Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Реал Сосьедад Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Севилья Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
8. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
9. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
10. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Осасуна Заявка 8 2 5 1 7 - 7 11
12. Хетафе Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
13. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
14. Эйбар Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сельта Заявка 8 2 3 3 5 - 9 9
16. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
17. Алавес Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
18. Мальорка Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
    Атлетико М
    89.1% (49)
    Ничья
    10.9% (6)
    Валенсия
    0% (0)
    2:1 Атлетико М
    40% (22)
    1:0 Атлетико М
    21.8% (12)
    2:0 Атлетико М
    18.2% (10)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    3:1 Атлетико М
    7.3% (4)
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