Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Валенсия
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =6 -3Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе
Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы Атлетико М 0:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Атлетико М Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 7
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|14.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|16.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|18.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Атлетико М
89.1% (49)
Ничья
10.9% (6)
Валенсия
0% (0)
2:1 Атлетико М
40% (22)
1:0 Атлетико М
21.8% (12)
2:0 Атлетико М
18.2% (10)
1:1 Ничья
7.3% (4)
3:1 Атлетико М
7.3% (4)
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