Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Леванте
14' Желтая карточкаКабако Эрик
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья
Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте
Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера Севилья 2:1 Леванте Первый дивизион Леванте 0:2 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 13
|14
|7.
|Севилья
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
Севилья
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Леванте
1.3% (2)
2:1 Севилья
34% (51)
2:0 Севилья
32% (48)
3:1 Севилья
12.7% (19)
1:0 Севилья
12% (18)
3:0 Севилья
2% (3)
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