Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Леванте
0'
14' Желтая карточка
Кабако Эрик
28'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
12
Кунде
Жюль
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Банега
Эвер
5
Окампос
Лукас
14
Javier
Hernandez1
8
Нолито
Агудо
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
3
Антонио
Гарсия
5
Радоя
Неманья
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
8
Эрнани
Фортеш
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Севилья
4-3-3
Леванте
4-3-3

Ход матча

14'
 
Кабако Эрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья
Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте
Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера
Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера Леванте 1:4 Севилья Примера Севилья 2:1 Леванте Первый дивизион Леванте 0:2 Севилья Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
6. Вильярреал Заявка 9 4 2 3 20 - 13 14
7. Севилья 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. Атлетик Б Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Алавес Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Вальядолид Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
15. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Леванте
Севилья
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Леванте
1.3% (2)
2:1 Севилья
34% (51)
2:0 Севилья
32% (48)
3:1 Севилья
12.7% (19)
1:0 Севилья
12% (18)
3:0 Севилья
2% (3)
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