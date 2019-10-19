Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
0:0
Перерыв
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Леганес
23' Желтая карточкаРосалес Роберто
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
17
Эрасо
Хави
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
26 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =8 -4Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе
Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес
Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|15.
|Бетис
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|18.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 12
|3
Хетафе
87.1% (128)
Ничья
10.2% (15)
Леганес
2.7% (4)
1:0 Хетафе
34% (50)
2:1 Хетафе
33.3% (49)
2:0 Хетафе
13.6% (20)
1:1 Ничья
7.5% (11)
3:1 Хетафе
3.4% (5)
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