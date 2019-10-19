Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
0:0
Перерыв

Стадион:
Леганес
0'
23' Желтая карточка
Росалес Роберто
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
14
Гарсия
Рауль
II
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
19
Видаль
Молина
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
22
Сиовас
Димитрис
8
Jose
Recio2
16
Росалес
Роберто
17
Эрасо
Хави
6
Роке
Меса
5
Сильва
Хонатан
18
Каррильо
Гидо
9
Сабин
Мерино
Хетафе
4-4-2
Леганес
3-1-4-2

Ход матча

23'
 
Росалес Роберто

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе
Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес
Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Хетафе 0:2 Леганес Примера Леганес 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Леганес Примера Леганес 1:2 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
5. Реал Сосьедад Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Севилья Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
8. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
9. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
10. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11. Хетафе 0:0 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
13. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
14. Сельта Заявка 8 2 3 3 5 - 9 9
15. Бетис Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Алавес Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
18. Мальорка Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 12 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леганес
Хетафе
87.1% (128)
Ничья
10.2% (15)
Леганес
2.7% (4)
1:0 Хетафе
34% (50)
2:1 Хетафе
33.3% (49)
2:0 Хетафе
13.6% (20)
1:1 Ничья
7.5% (11)
3:1 Хетафе
3.4% (5)
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