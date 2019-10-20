Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

43' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Вальядолид

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

41' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

39' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Салису Мохаммед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Великолепное видение игры демонстрирует Мойано Хави из команды Вальядолид , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

35' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

33' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!

33' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уильямс Иньяки , обходя своих соперников

32' Удар от ворот произведет Вальядолид

31' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

30' Удар от ворот произведет Вальядолид

30' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Мичел Эрреро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

20' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

20' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Капа Андер ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

15' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

14' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кордоба Иньиго , обходя своих соперников

10' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Вальядолид

7' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Удар от ворот произведет Вальядолид

5' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

3' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Что за промах! У Кордоба Иньиго была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

3' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.