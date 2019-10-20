Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Вальядолид
0'
1:0
33' Гол
Уильямс Иньяки
38' Желтая карточка
Салису Мохаммед
58' Желтая карточка
Йерай Альварес
69'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Daniel
Carrillo1
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
24
Joaquin
Fernandez1
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
Атлетик Б
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

33'
Уильямс Иньяки
(Лопес Унаи)
1:0
38'
 
Салису Мохаммед
58'
Йерай Альварес
 
67'
Беньят Эчебария
Кордоба Иньиго
 
68'
 
Порро Педро
Суарес Тони

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия
Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Вальядолид 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи
Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 4 3 2 8 - 4 15
7. Вильярреал Заявка 9 4 2 3 20 - 13 14
8. Севилья Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
12. Алавес Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
15. Вальядолид 0:1 Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
18. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Вальядолид
Атлетик Б
84.2% (123)
Ничья
13% (19)
Вальядолид
2.7% (4)
1:0 Атлетик Б
40.4% (59)
2:1 Атлетик Б
20.5% (30)
2:0 Атлетик Б
19.9% (29)
1:1 Ничья
10.3% (15)
1:2 Вальядолид
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...