Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Сан-Мамес
Вальядолид
1:0
33' ГолУильямс Иньяки
38' Желтая карточкаСалису Мохаммед
58' Желтая карточкаЙерай Альварес
21
Капа
Андер
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
-
31 Пласа СтивенНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
33'
1:0
38'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =8 -4Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия
Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 4
|15
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 13
|14
|8.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|15.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
Атлетик Б
84.2% (123)
Ничья
13% (19)
Вальядолид
2.7% (4)
1:0 Атлетик Б
40.4% (59)
2:1 Атлетик Б
20.5% (30)
2:0 Атлетик Б
19.9% (29)
1:1 Ничья
10.3% (15)
1:2 Вальядолид
2.1% (3)
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