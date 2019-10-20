Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
3:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 28032
Бетис
0:1
14' ГолМорон Лорен
1:1
23' Гол в свои воротаГарсия Хави
29' Желтая карточкаГевара Андер
2:1
36' ГолВиллиан Жозе
3:1
58' ГолПорту Кристиан
16
Гевара
Андер
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
23'
1:1
29'
36'
2:1
58'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =5 -7Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис
Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|2:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 13
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|15.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Бетис
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 14
|2
Реал Сосьедад
82.2% (120)
Ничья
15.8% (23)
Бетис
2.1% (3)
2:1 Реал Сосьедад
47.3% (69)
1:0 Реал Сосьедад
14.4% (21)
1:1 Ничья
12.3% (18)
2:0 Реал Сосьедад
12.3% (18)
3:0 Реал Сосьедад
3.4% (5)
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