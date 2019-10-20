Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Сосьедад
3:1
Второй тайм: 59'

Стадион: Зрители: 28032
Бетис
0'
0:1
14' Гол
Морон Лорен
1:1
23' Гол в свои ворота
Гарсия Хави
29' Желтая карточка
Гевара Андер
2:1
36' Гол
Виллиан Жозе
3:1
58' Гол
Порту Кристиан
59'
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
7
Порту
Кристиан
21
Эдегор
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
1
Роблес
Жоэль
19
Барраган
Антонио
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
17
Хоакин
Санчес
3
Гарсия
Хави
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
16
Морон
Лорен
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Бетис
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Морон Лорен
(Барраган Антонио)
23'
Гарсия Хави
1:1
29'
Гевара Андер
 
36'
Виллиан Жозе
(Сальдуа Хосеба)
2:1
53'
 
Педраса Альфонсо
Морено Алекс
58'
Порту Кристиан
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис
Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера
Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
3. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
4. Реал Сосьедад 2:1 Заявка 9 5 1 3 15 - 10 16
5. Атлетико М Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
6. Севилья Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
8. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
9. Атлетик Б Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
10. Вильярреал Заявка 8 3 2 3 19 - 13 11
11. Леванте Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
12. Алавес Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Вальядолид Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
15. Мальорка Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Бетис 1:2 Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
18. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
19. Эспаньол Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
20. Леганес Заявка 9 0 2 7 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Реал Сосьедад
82.2% (120)
Ничья
15.8% (23)
Бетис
2.1% (3)
2:1 Реал Сосьедад
47.3% (69)
1:0 Реал Сосьедад
14.4% (21)
1:1 Ничья
12.3% (18)
2:0 Реал Сосьедад
12.3% (18)
3:0 Реал Сосьедад
3.4% (5)
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