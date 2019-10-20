Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Денизли Ататюрк
Фенербахче
8' Желтая карточкаСакей Айзаак
90
Сакей
Айзаак
77
Бэрроу
Моду
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
24 Чалик БуракНападающий
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Рами АдильЗащитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =6 -3Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор
Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче
Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|2.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|3.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Коньяспор
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Фенербахче
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Сивасспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Газишехир Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|13 - 17
|11
|9.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Гёзтепе
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Денизлиспор
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|13.
|Анкарагюджю
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|Антальяспор
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|15.
|Касымпаша
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Ризеспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
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