Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Фенербахче
0'
8' Желтая карточка
Сакей Айзаак
27'
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
22
Сэпунару
Кристиан
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
90
Сакей
Айзаак
8
Муравски
Радослав
19
Эступиньян
Оскар
10
Айсатти
Исмаил
77
Бэрроу
Моду
9
Сако
Хади
98
Байиндыр
Алтай
7
Туфан
Озан
15
Азиз
Сердар
32
Йоргенсен
Матиас
3
Калдырым
Хассан
Али
20
Густаво
Луис
5
Белёзоглу
Эмре
4
Исла
Маурисио
14
Чигерчи
Толга
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
Денизлиспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

8'
Сакей Айзаак
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор
Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче
Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Фенербахче 5:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Фенербахче 3:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Денизлиспор Суперлига
Денизлиспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Фенербахче Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 8 5 2 1 18 - 10 17
2. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
3. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Коньяспор 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Фенербахче 0:0 8 3 3 2 11 - 7 12
7. Сивасспор 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Газишехир Газиантеп 8 3 2 3 13 - 17 11
9. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Гёзтепе 8 2 4 2 7 - 6 10
11. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Денизлиспор 0:0 8 2 3 3 6 - 8 9
13. Анкарагюджю 8 2 3 3 6 - 11 9
14. Антальяспор 8 2 3 3 8 - 15 9
15. Касымпаша 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Ризеспор 8 2 2 4 8 - 16 8
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 8 0 4 4 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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