Турция: Суперлига 2019-2020
Истанбул Башакшехир
1:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
Гёзтепе
1:0
14' ГолГульбрандсен Фредрик
42' Желтая карточкаМоссоро Марсио
44' Желтая карточкаИнлер Гёкхан
34
Гюнок
Мерт
88
Инлер
Гёкхан
17
Кавечи
Ирфан
13
Beto
1
4
Тити
41
Berkan
Emir2
17
Поко
Андре
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Учар УгурЗащитник
-
23 Бехич АзизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Фрей КеримПолузащитник
-
19 Ба ДембаНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
-
13 Beto 1Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
41 Berkan Emir2Защитник
- Полузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
77 Murat PaluliЗащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Wallace I
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
14'
42'
44'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +6 =6 -8Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор
Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аниф 1:4 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Галатасарай 2:1 Истанбул Башакшехир
Гёзтепе Последние 20 матчей: +9 =8 -3Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор
Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе
Последние игры между собой
Истанбул Башакшехир: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|2:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|2.
|Аланьяспор
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|4.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Коньяспор
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Сивасспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|7.
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|8.
|Газишехир Газиантеп
|0:2
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|9.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Гёзтепе
|0:1
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Антальяспор
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|12.
|Бешикташ
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Денизлиспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|15.
|Ризеспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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