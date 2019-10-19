Турция: Суперлига 2019-2020

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Истанбул Башакшехир
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Гёзтепе
0'
1:0
14' Гол
Гульбрандсен Фредрик
42' Желтая карточка
Моссоро Марсио
44' Желтая карточка
Инлер Гёкхан
46'
34
Гюнок
Мерт
80
Кайсара
Жуниор
37
Шкртел
Мартин
6
Епуряну
Александр
3
Клиши
Гаэль
7
Вишча
Эдин
88
Инлер
Гёкхан
21
Текдемир
Махмут
17
Кавечи
Ирфан
9
Гульбрандсен
Фредрик
27
Кривелли
Энцо
13
Beto
1
20
Гассама
Ламин
4
Тити
5
Эзтюрк
Алпаслан
41
Berkan
Emir2
88
Айдогду
Сонер
17
Поко
Андре
11
Гюрлер
Сердар
10
Моссоро
Марсио
99
Наполеони
Стефано
32
Джером
Кэмерон
Истанбул Башакшехир
4-4-2
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

14'
Гульбрандсен Фредрик
(Епуряну Александр)
1:0
42'
 
Моссоро Марсио
44'
Инлер Гёкхан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор
Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аниф 1:4 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Галатасарай 2:1 Истанбул Башакшехир
Гёзтепе Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор
Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе

Последние игры между собой

Истанбул Башакшехир: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 0:2 Истанбул Башакшехир Суперлига Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
Гёзтепе 0:2 Истанбул Башакшехир Кубок Истанбул Башакшехир 6:2 Гёзтепе Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 2:0 8 4 3 1 15 - 9 15
2. Аланьяспор 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Истанбул Башакшехир 1:0 8 4 2 2 13 - 9 14
4. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Коньяспор 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Сивасспор 8 3 3 2 14 - 10 12
7. Фенербахче 7 3 2 2 11 - 7 11
8. Газишехир Газиантеп 0:2 8 3 2 3 12 - 15 11
9. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Гёзтепе 0:1 8 2 4 2 6 - 5 10
11. Антальяспор 8 2 3 3 8 - 15 9
12. Бешикташ 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Денизлиспор 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Анкарагюджю 7 2 2 3 6 - 11 8
15. Ризеспор 7 2 2 3 6 - 11 8
16. Касымпаша 7 2 1 4 7 - 11 7
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 7 0 3 4 7 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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