Турция: Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
3:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Ризеспор
1:0
16' ГолГюлселам Джейхун
2:0
29' ГолСиссе Паписс
33' Желтая карточкаБолдрин Фернандо
3:0
51' ГолБакасетас Тасос
23
Welinton1
25
Булут
Онур
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
70
Yan
Sasse
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Welinton1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Канак КаанЗащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Umut Gunes
-
71 Veysel Unal
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Yusuf AcerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
16'
29'
33'
51'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +7 =9 -4Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор
Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе
Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|3:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|3.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Коньяспор
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Сивасспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|7.
|Фенербахче
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|8.
|Газишехир Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|13 - 17
|11
|9.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Гёзтепе
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Анкарагюджю
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|13.
|Антальяспор
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|14.
|Денизлиспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Касымпаша
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Ризеспор
|0:3
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
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