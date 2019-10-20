Турция: Суперлига 2019-2020

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Аланьяспор
3:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
16' Гол
Гюлселам Джейхун
2:0
29' Гол
Сиссе Паписс
33' Желтая карточка
Болдрин Фернандо
3:0
51' Гол
Бакасетас Тасос
66'
28
Марафона
Карлош
23
Welinton1
31
Цавелас
Георгиос
6
Гюлселам
Джейхун
21
Н'Сакала
Фабрис
25
Булут
Онур
26
Сиопис
Манолис
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
23
Аккан
Гёкхан
77
Оваджиклы
Орхан
4
Montassar
Talbi
3
Абархоун
Мохамед
53
Мелняк
Дарио
25
Dimitrios
Chatziisaias
5
Дурак
Абдулла
27
Диоманде
Исмаэль
70
Yan
Sasse
10
Болдрин
Фернандо
18
Samuel
García2
Аланьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

16'
Гюлселам Джейхун
(Бакасетас Тасос)
1:0
29'
Сиссе Паписс
(Фернандес Джуниор)
2:0
33'
 
Болдрин Фернандо
46'
 
Умар Амину
Dimitrios Chatziisaias
51'
Бакасетас Тасос
(Цавелас Георгиос)
3:0
57'
 
Алыджи Барыш
Yan Sasse

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор
Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе
Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Аланьяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 1:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Ризеспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 3:0 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
3. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
5. Коньяспор 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Сивасспор 8 3 3 2 14 - 10 12
7. Фенербахче 7 3 2 2 11 - 7 11
8. Газишехир Газиантеп 8 3 2 3 13 - 17 11
9. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Гёзтепе 8 2 4 2 7 - 6 10
11. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Анкарагюджю 8 2 3 3 6 - 11 9
13. Антальяспор 8 2 3 3 8 - 15 9
14. Денизлиспор 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Касымпаша 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Ризеспор 0:3 8 2 2 4 6 - 14 8
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 8 0 4 4 8 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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