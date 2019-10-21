Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
0:2
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Malatyaspor2
1' Красная карточкаКырынтылы Серкан
0:1
4' ГолГильерме Маркес
10' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
24' Желтая карточкаЕвтович Марко
0:2
52' ГолЯлчин Робин
65' Желтая карточкаШебаке Иссам
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
29
Шебаке
Иссам
91
Айтач
Сакыб
19
Аскуа
Африйе
18
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чамдалы АлиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баич РиадНападающий
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Джейлан УфукВратарь
- Защитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
10 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тозлу ЭренНападающий
-
-
76 Ozer Ozdemir
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Ход матча
4'
0:1
10'
24'
52'
0:2
65'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =11 -3Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор
Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +9 =2 -9Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай
Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик Малатьяспор 1:2 Бурсаспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 3:1 Эрзурумспор Акхисар 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Касымпаша
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|2.
|Трабзонспор
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|3.
|Фенербахче
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|Истанбул Башакшехир
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|5.
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Сивасспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|7.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Газишехир Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|13 - 17
|11
|9.
|Малатьяспор
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|10.
|Гёзтепе
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Бешикташ
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Анкарагюджю
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|13.
|Антальяспор
|8
|2
|3
|3
|8 - 15
|9
|14.
|Денизлиспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Касымпаша
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Ризеспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|8
|1
|3
|4
|12 - 12
|6
|18.
|Кайсериспор
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Malatyaspor2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
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