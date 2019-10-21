Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
0:2
Конец матча

Стадион:
Malatyaspor2
0'
1' Красная карточка
Кырынтылы Серкан
0:1
4' Гол
Гильерме Маркес
10' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
24' Желтая карточка
Евтович Марко
0:2
52' Гол
Ялчин Робин
65' Желтая карточка
Шебаке Иссам
90'+4
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
19
Шенгелия
Леван
11
Милошевич
Дени
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
15
Акбаш
Мустафа
16
Хадебе
Тинейдж
91
Айтач
Сакыб
6
Ялчин
Робин
19
Аскуа
Африйе
66
Гильерме
Маркес
20
Доналд
Митчелл
21
Фофана
Морике
18
Яхович
Адис
Коньяспор
4-2-3-1
Malatyaspor2
4-2-3-1

Ход матча

1'
Кырынтылы Серкан
 
3'
Ташкиран Махмут
Улудаг Алпер
 
4'
0:1
Гильерме Маркес
10'
 
Хадебе Тинейдж
24'
Евтович Марко
 
52'
0:2
Ялчин Робин
65'
 
Шебаке Иссам
68'
Erdon Daci
Шенгелия Леван
 
69'
 
Тёре Гёкхан
Фофана Морике
75'
 
Тьеви Бифума
Гильерме Маркес
87'
Хаджиахметович Амир
Йонссон Йенс
 
87'
 
Йылдыз Ахмед
Доналд Митчелл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор
Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай
Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Малатьяспор 0:1 Байрампашаспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:0 Партизан Партизан 3:1 Малатьяспор Олимпия Любляна 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Олимпия Любляна Малатьяспор 0:2 Рапид Бухарест Малатьяспор 1:0 Челик Малатьяспор 1:2 Бурсаспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 3:1 Эрзурумспор Акхисар 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Касымпаша

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Коньяспор 1:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:1 Коньяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 8 5 2 1 18 - 10 17
2. Трабзонспор 8 4 3 1 17 - 10 15
3. Фенербахче 8 4 2 2 13 - 8 14
4. Истанбул Башакшехир 8 4 2 2 14 - 10 14
5. Галатасарай 8 3 4 1 9 - 8 13
6. Сивасспор 8 3 3 2 14 - 10 12
7. Коньяспор 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Газишехир Газиантеп 8 3 2 3 13 - 17 11
9. Малатьяспор 7 3 1 3 16 - 10 10
10. Гёзтепе 8 2 4 2 7 - 6 10
11. Бешикташ 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Анкарагюджю 8 2 3 3 6 - 11 9
13. Антальяспор 8 2 3 3 8 - 15 9
14. Денизлиспор 8 2 2 4 7 - 10 8
15. Касымпаша 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Ризеспор 8 2 2 4 8 - 16 8
17. Генчлербирлиги 8 1 3 4 12 - 12 6
18. Кайсериспор 8 0 4 4 8 - 15 4
19. Malatyaspor2 1 1 0 0 2 - 0 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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