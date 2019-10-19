Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Банфилд
1:1
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
0:1
11' Гол
Leandro Diaz III
1:1
30' Гол в свои ворота
Marcelo Ortiz
34' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
37' Желтая карточка
Рохас Ариэль
33
Конде
Эстебан
Нестор
24
Luciano
Gomez
2
Сивельи
Ренато
6
Лолло
Лусиано
16
Дубарбьер
Себастьян
22
Juan
Alvarez2
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Виттор
Сержио
27
Matias
Moya
21
Julian
Carranza
13
Junior
Arias
24
Alejandro
Miguel
Sanchez
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
16
Рохас
Ариэль
11
Фернандес
Хосе
Луис
9
Leandro
Diaz
III
22
Javier
Fabian
Toledo
Банфилд
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Leandro Diaz III
20'
Урси Агустин
Matias Moya
 
30'
Marcelo Ortiz
1:1
34'
 
Эрбес Кристиан
37'
 
Рохас Ариэль

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 0
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 3:0 Банфилд Примера Атлетико Тукуман 0:0 Банфилд Примера Б
Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд Примера Б Атлетико Тукуман 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Атлетико Тукуман Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
3. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
5. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
6. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
7. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
8. Ланус 9 4 4 1 14 - 12 16
9. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
11. Индепендьенте 8 4 1 3 9 - 10 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Патронато де Парана 9 3 3 3 7 - 9 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
16. Атлетико Тукуман 1:1 10 3 2 5 6 - 10 11
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 1:1 10 2 3 5 6 - 8 9
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Рохас Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    ГООООООООЛ - Marcelo Ortiz очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • 20'
    Matias Moya уходит, Урси Агустин вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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