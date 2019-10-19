Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
1:1
Перерыв
Атлетико Тукуман
0:1
11' ГолLeandro Diaz III
1:1
30' Гол в свои воротаMarcelo Ortiz
34' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
37' Желтая карточкаРохас Ариэль
27
Matias
Moya
13
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Matias MoyaПолузащитник
- Нападающий
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
11'
0:1
30'
1:1
34'
37'
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =1 -11Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|8.
|Ланус
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|9.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|11.
|Индепендьенте
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Патронато де Парана
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|16.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|10
|3
|2
|5
|6 - 10
|11
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|1:1
|10
|2
|3
|5
|6 - 8
|9
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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