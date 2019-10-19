Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:1
Второй тайм: 75'
Расинг Авельянеда
0:1
27' ГолСарачо Федерико
39' Желтая карточкаFranco Soldano
43' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
45' Желтая карточкаАндрада Эстебан
47' Желтая карточкаMatias Rojas II
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
27'
39'
43'
45'
47'
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:1
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|8.
|Ланус
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|9.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|11.
|Индепендьенте
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Патронато де Парана
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|17.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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