Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Бока Хуниорс
0:1
Второй тайм: 75'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
27' Гол
Сарачо Федерико
39' Желтая карточка
Franco Soldano
43' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
45' Желтая карточка
Андрада Эстебан
47' Желтая карточка
Matias Rojas II
75'
1
Андрада
Эстебан
29
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
30
Emanuel
Reynoso2
34
Agustin
Obando
27
Franco
Soldano
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
3
Сото
Алексис
32
Монтойя
Вальтер
21
Марсело
Диас
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-4-2

Ход матча

27'
0:1
Сарачо Федерико
(Кристальдо Хонатан)
39'
Franco Soldano
 
43'
Emanuel Reynoso2
 
44'
 
Донатти Алехандро
Сигали Леонардо
45'
Андрада Эстебан
 
46'
Сарате Мауро
Agustin Obando
 
47'
 
Matias Rojas II
66'
Alexis Mac Allister
Кампусано Хорман
 
71'
 
Мартинес Маурисио
Сарачо Федерико

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Суперлига Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:1 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Расинг Авельянеда 1:0 10 5 4 1 14 - 12 19
3. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
5. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
6. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
7. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
8. Ланус 9 4 4 1 14 - 12 16
9. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
11. Индепендьенте 8 4 1 3 9 - 10 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Патронато де Парана 9 3 3 3 7 - 9 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
16. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
17. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
18. Дефенса и Хустисия 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3


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