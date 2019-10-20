Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 8'
Унион Санта-Фе
15
Maxi
Caire
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Matias Gomez
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Gaston Comas
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|8.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|9.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|10.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|11.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|14.
|Патронато де Парана
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|15.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|16.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|19.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|20.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|10
|1
|2
|7
|8 - 14
|5
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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