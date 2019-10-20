Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 8'
Унион Санта-Фе
0' 8'
31
Alexis
Arias
I
15
Maxi
Caire
28
Manuel
Guanini
24
German
Guiffrey
25
Лихт
Лукас
30
Maximiliano
Comba
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
26
Jose
Antonio
Paradela
9
Leandro
Contin
11
Horacio
Tijanovich
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
5
Nelson
Acevedo
10
Gabriel
Carabajal
12
Nicolas
Mazzola
9
Walter
Bou
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Аргентины
Химнасия Ла-Плата 5:2 Унион Санта-Фе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
4. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 1 16 - 7 18
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
8. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
9. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
10. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
11. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
14. Патронато де Парана 10 3 3 4 8 - 12 12
15. Унион Санта-Фе 0:0 10 3 3 4 8 - 12 12
16. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
19. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
20. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 10 2 2 6 7 - 12 8
23. Химнасия Ла-Плата 0:0 10 1 2 7 8 - 14 5
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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