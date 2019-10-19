Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:2
Первый тайм: 40'
Ланус
0'
0:1
3' Пенальти
Жозе Густаво Санд
0:2
6' Гол
Alexandro Bernabei
40'
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Фрагапане
Франко
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
27
Jony
Menendez
17
Морено
Дайро
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
14
Lucas
Vera
19
Факундо
Киньон
10
Marcelino
Moreno
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
25
Alexandro
Bernabei
Тальерес Кордоба
4-3-3
Ланус
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Жозе Густаво Санд
6'
0:2
Alexandro Bernabei
(Lucas Vera)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба
Ланус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус
Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 5:2 Ланус Суперлига Тальерес Кордоба 3:1 Ланус Примера Тальерес Кордоба 2:2 Ланус Torneo Pentagonal de Verano
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Ланус 2:0 10 5 4 1 16 - 12 19
4. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 1 16 - 7 18
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
8. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
9. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
10. Тальерес Кордоба 0:2 10 5 1 4 11 - 11 16
11. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
14. Патронато де Парана 10 3 3 4 8 - 12 12
15. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
16. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Alexandro Bernabei бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд из команды Ланус забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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