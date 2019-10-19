Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:2
Первый тайм: 40'
Ланус
0:1
3' ПенальтиЖозе Густаво Санд
0:2
6' ГолAlexandro Bernabei
22
Эррера
Гидо
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Brian Guzman
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
3'
6'
0:2
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =1 -9Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба
Ланус Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус
Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Ланус
|2:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 12
|19
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|8.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|9.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|11.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|14.
|Патронато де Парана
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|15.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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