Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
1:0
Перерыв
Дефенса и Хустисия
1:0
25' ГолАндрада Федерико
33' Желтая карточкаJulio Gonzalez
34' Желтая карточкаАндрада Федерико
36' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
40' Желтая карточкаFernando Marquez 2
44' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Braian Ojeda
-
Ход матча
25'
1:0
33'
34'
44'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =5 -12Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана
Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан
Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Дефенса и Хустисия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Дефенса и Хустисия 3:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Альдосиви 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Националь Б Дефенса и Хустисия 3:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|8.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|9.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|10.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|11.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|14.
|Патронато де Парана
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|15.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|19.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|10
|3
|1
|6
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|1:0
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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