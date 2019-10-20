Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
1:0
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
25' Гол
Андрада Федерико
33' Желтая карточка
Julio Gonzalez
34' Желтая карточка
Андрада Федерико
36' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
40' Желтая карточка
Fernando Marquez 2
44' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
29
Верон
Гонсало
10
Андрада
Федерико
7
Nazareno
Solis
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
33
Rafael
Delgado
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
11
Кастро
Алексис
10
Marcelo
Cardozo
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Fernando
Marquez
2
Альдосиви
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

Ход матча

25'
Андрада Федерико
1:0
33'
 
Julio Gonzalez
34'
Андрада Федерико
 
36'
 
Diego Rodriguez IV
40'
 
Fernando Marquez 2
44'
Emanuel Iniguez
 

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана
Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан
Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Дефенса и Хустисия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Альдосиви 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 4:0 Альдосиви Примера Дефенса и Хустисия 4:0 Альдосиви Примера
Дефенса и Хустисия 3:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Альдосиви 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Националь Б Дефенса и Хустисия 3:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
4. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 1 16 - 7 18
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
8. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
9. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
10. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
11. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
14. Патронато де Парана 10 3 3 4 8 - 12 12
15. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
16. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
19. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
20. Дефенса и Хустисия 0:1 10 3 1 6 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 1:0 10 2 2 6 7 - 12 8
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Fernando Marquez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Diego Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Андрада Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Julio Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Андрада Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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