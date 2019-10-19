Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
0:0
Первый тайм: 25'
Аргентинос Хуниорс
0'
7' Желтая карточка
Перес Пабло II
8' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
25'
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
8
Перес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
23
Бланко
Доминго
18
Ромеро
Сильвио
34
Паласиос
Себастьян
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
10
Damian
Batallini
18
Diego
Sosa
III
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Индепендьенте
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Ход матча

7'
Перес Пабло II
 
8'
Бустос Фабрисио
 

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте
Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
5. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
6. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
7. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
8. Ланус 9 4 4 1 14 - 12 16
9. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
11. Индепендьенте 0:0 9 4 2 3 9 - 10 14
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
14. Патронато де Парана 9 3 3 3 7 - 9 12
15. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
16. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3


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