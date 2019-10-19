Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
0:0
Первый тайм: 25'
Аргентинос Хуниорс
7' Желтая карточкаПерес Пабло II
8' Желтая карточкаБустос Фабрисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Alan Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =2 -7Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте
Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|3.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|8.
|Ланус
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|9.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|11.
|Индепендьенте
|0:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|14.
|Патронато де Парана
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|15.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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