Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Colon1
2:1
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
23' Гол
Fernando Zuqui
29' Желтая карточка
Fabian Henriquez
2:0
36' Гол
Wilson Morelo
2:1
39' Гол
Leandro Vella
55' Желтая карточка
Лертора Федерико
90' Желтая карточка
Gabriel Esparza
90'+5
1
Леонардо
Буриан
8
Fernando
Zuqui
6
Emanuel
Olivera
19
Alex
Vigo
31
Gonzalo
Escobar
29
Rodrigo
Aliendro
28
Marcelo
Estigarribia1
14
Лертора
Федерико
24
Guillermo
Luis
Ortiz
19
Wilson
Morelo
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Andres
Mehring
4
Agustin
Ignacio
Aleo
6
Tomas
Cardona
22
Nahuel
Arena
20
Nestor
Breitenbruch
11
Leandro
Vella
5
Facundo
Gutierrez
19
Fabian
Henriquez
10
Valentin
Burgoa
26
Juan
Brunetta
29
Tomas
Badaloni
Colon1
4-4-2
Годой Крус
4-4-2

Ход матча

23'
Fernando Zuqui
1:0
29'
 
Fabian Henriquez
36'
Wilson Morelo
(Luis Miguel Rodriguez)
2:0
39'
2:1
Leandro Vella
46'
 
Juan Andrada
Fabian Henriquez
53'
Gabriel Esparza
Rodrigo Aliendro
 
55'
Лертора Федерико
 
68'
 
Miguel Merentiel
Valentin Burgoa
71'
Nicolas Leguizamon
Wilson Morelo
 
82'
 
Marcelo Freites
Leandro Vella
90'
Фрицлер Матиас
Luis Miguel Rodriguez
 
90'
Gabriel Esparza
 

Предыдущие игры

Colon1 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 1 16 - 7 18
7. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
10. Сан-Лоренсо 10 5 1 4 13 - 15 16
11. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 9 - 12 14
12. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
14. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Патронато де Парана 10 3 3 4 8 - 12 12
18. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 10 2 2 6 7 - 12 8
23. Химнасия Ла-Плата 10 1 1 8 8 - 15 4
24. Colon1 1 1 0 0 2 - 1 3
25. Годой Крус 10 1 0 9 8 - 20 3
26. Racing Club1 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Independiente1 0 0 0 0 0 - 0 0
28. River Plate2 0 0 0 0 0 - 0 0
29. Rosario Central1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Leandro Vella бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вильсон Морело бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Fabian Henriquez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Fernando Zuqui бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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