Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Арсенал Саранди
2:1
Второй тайм: 60'
Ривер Плейт
0'
4' Желтая карточка
Капроф Хуан
8' Желтая карточка
Fabricio Angileri
1:0
10' Гол
Lucas Piovi
2:0
31' Гол
Капроф Хуан
54' Желтая карточка
Nahuel Gallardo
2:1
58' Гол
Игнасио Скокко
59' Желтая карточка
Jesus Soraire
60'
1
Maximiliano
Gagliardo
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
15
Lucas
Piovi
8
Jesus
Soraire
31
Nicolas
Gimenez
II
11
Gaston
Suarez
16
Капроф
Хуан
9
Juan
Manuel
Garcia
25
Enrique
Bologna
2
Robert
Rojas
6
Диас
Пауло
28
Мартинес
Лукас
II
36
Nahuel
Gallardo
8
Карраскаль
Хорхе
13
Соса
Сантьяго
4
Fabricio
Angileri
9
Альварес
Хулиан
27
Пратто
Лукас
32
Игнасио
Скокко
Арсенал Саранди
4-1-3-2
Ривер Плейт
4-3-3

Ход матча

4'
Капроф Хуан
 
8'
 
Fabricio Angileri
10'
Lucas Piovi
1:0
31'
Капроф Хуан
(Juan Manuel Garcia)
2:0
54'
 
Nahuel Gallardo
58'
2:1
Игнасио Скокко
(Пратто Лукас)
59'
Jesus Soraire
 

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт Суперлига Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Кубок Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт Примера
Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:4 Ривер Плейт Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 9 6 3 0 10 - 1 21
2. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
3. Арсенал Саранди 2:0 10 6 0 4 17 - 8 18
4. Ривер Плейт 0:2 10 5 2 3 19 - 7 17
5. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
6. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
7. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
8. Ланус 9 4 4 1 14 - 12 16
9. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 13 - 12 16
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
11. Индепендьенте 8 4 1 3 9 - 10 13
12. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
13. Патронато де Парана 9 3 3 3 7 - 9 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 8 - 12 11
16. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
17. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
18. Дефенса и Хустисия 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Jesus Soraire получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    54'
    Nahuel Gallardo получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Капроф Хуан бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Lucas Piovi бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Fabricio Angileri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Капроф Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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