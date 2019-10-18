Аргентина: Суперлига 2019-2020
Арсенал Саранди
2:1
Второй тайм: 60'
Ривер Плейт
4' Желтая карточкаКапроф Хуан
8' Желтая карточкаFabricio Angileri
1:0
10' ГолLucas Piovi
2:0
31' ГолКапроф Хуан
54' Желтая карточкаNahuel Gallardo
2:1
58' ГолИгнасио Скокко
59' Желтая карточкаJesus Soraire
15
Lucas
Piovi
16
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Lucas Necul
-
-
21 Leonel Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
4'
10'
1:0
31'
54'
58'
2:1
59'
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =3 -6Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|3
|0
|10 - 1
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|Арсенал Саранди
|2:0
|10
|6
|0
|4
|17 - 8
|18
|4.
|Ривер Плейт
|0:2
|10
|5
|2
|3
|19 - 7
|17
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|8.
|Ланус
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|9.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|13 - 12
|16
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|11.
|Индепендьенте
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|13.
|Патронато де Парана
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|17.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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