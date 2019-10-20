Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 5'
Велес Сарсфилд
0' 5'
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
2
Каруссо
Матиас
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
5
Leonardo
Gil
21
Ринаудо
Фабиан
19
Коласо
Николас
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Риано
Клаудио
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
30
Gaston
Gimenez
8
Домингес
Николас
16
Lucas
Robertone
10
Agustin
Bouzat
11
Дженсон
Лукас
19
Ромеро
Максимильяно
Росарио Сентраль
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 10
Велес Сарсфилд: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 1
Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи
Росарио Сентраль 1:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 4:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
4. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 1 16 - 7 18
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Велес Сарсфилд 9 5 1 3 12 - 9 16
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
10. Сан-Лоренсо 10 5 1 4 13 - 15 16
11. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 9 - 12 14
12. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Росарио Сентраль 9 2 7 0 10 - 8 13
14. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Патронато де Парана 10 3 3 4 8 - 12 12
17. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
18. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 10 2 2 6 7 - 12 8
23. Химнасия Ла-Плата 10 1 1 8 8 - 15 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...