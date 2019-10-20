Аргентина: Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 5'
Велес Сарсфилд
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 10
Велес Сарсфилд: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 1
Росарио Сентраль 1:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 4:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|8.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|9.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|10.
|Сан-Лоренсо
|10
|5
|1
|4
|13 - 15
|16
|11.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|12.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|7
|0
|10 - 8
|13
|14.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|15.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|7 - 10
|13
|16.
|Патронато де Парана
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|17.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|1
|1
|8
|8 - 15
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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