Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Зандхаузен
0:0
Перерыв
Веен Висбаден
26' Желтая карточкаSebastian Mrowca
43' Желтая карточкаПауревич Иван
17
Ценга
Эрик
10
Julius
Biada
16
Дамс
Никлас
13
Jakov
Medic
20
Кун
Моритц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Julius BiadaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Rick WulleВратарь
-
30 Дикман СёренЗащитник
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Robin ScheuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
-
13 Jakov MedicЗащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Marvin AjaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
26'
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ян 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Бохум
Карлсруэ 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Дармштадт Хайденхайм 0:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Боруссия М Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен Ян 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Арминия Хайденхайм 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Зандхаузен 1:1 Падерборн Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +8 =4 -8Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк
Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|11
|7
|3
|1
|28 - 10
|24
|2.
|Арминия
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Штуттгарт
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|11
|5
|3
|3
|18 - 17
|18
|5.
|Хайденхайм
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|6.
|Ян
|11
|4
|3
|4
|19 - 15
|15
|7.
|Гройтер Фюрт
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|8.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|9.
|Нюрнберг
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|10.
|Карлсруэ
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Дармштадт
|11
|3
|5
|3
|11 - 13
|14
|12.
|Санкт-Паули
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Зандхаузен
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|14.
|Ганновер 96
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|15.
|Оснабрюк
|11
|3
|3
|5
|10 - 9
|12
|16.
|Динамо Дрезден
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Веен Висбаден
|0:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|18.
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|20 - 24
|9
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