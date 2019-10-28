Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Зандхаузен
0:0
Перерыв
Веен Висбаден
0'
26' Желтая карточка
Sebastian Mrowca
43' Желтая карточка
Пауревич Иван
1
Martin
Fraisl
18
Дикмайер
Деннис
22
Наубер
Геррит
2
Жиров
Александр
19
Пакарада
Леарт
29
Пауревич
Иван
17
Ценга
Эрик
9
Гисласон
Рюрик
10
Julius
Biada
8
Энгельс
Марио
16
Kevin
Behrens
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
13
Jakov
Medic
20
Кун
Моритц
10
Sebastian
Mrowca
15
Paterson
Chato
19
Нимайер
Михел
6
Tobias
Schwede
9
Manuel
Schaeffler
II
7
Maximilian
Dittgen
Зандхаузен
4-2-3-1
Веен Висбаден
3-4-3

Ход матча

26'
 
Sebastian Mrowca
43'
Пауревич Иван
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ян 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Бохум
Карлсруэ 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Дармштадт Хайденхайм 0:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Боруссия М Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен Ян 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Арминия Хайденхайм 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Зандхаузен 1:1 Падерборн Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк
Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Зандхаузен 1:1 Веен Висбаден Товарищеские матчи Веен Висбаден 0:4 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3
Веен Висбаден 2:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 2:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:1 Зандхаузен Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 11 7 3 1 28 - 10 24
2. Арминия 11 6 4 1 22 - 12 22
3. Штуттгарт 11 6 2 3 17 - 16 20
4. Эрцгебирге Ауэ 11 5 3 3 18 - 17 18
5. Хайденхайм 11 4 4 3 16 - 13 16
6. Ян 11 4 3 4 19 - 15 15
7. Гройтер Фюрт 11 4 3 4 11 - 14 15
8. Хольштайн Киль 11 4 2 5 13 - 15 14
9. Нюрнберг 11 3 5 3 19 - 19 14
10. Карлсруэ 11 3 5 3 19 - 21 14
11. Дармштадт 11 3 5 3 11 - 13 14
12. Санкт-Паули 11 3 4 4 14 - 14 13
13. Зандхаузен 0:0 11 3 4 4 10 - 11 13
14. Ганновер 96 11 3 4 4 13 - 17 13
15. Оснабрюк 11 3 3 5 10 - 9 12
16. Динамо Дрезден 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Веен Висбаден 0:0 11 2 3 6 13 - 24 9
18. Бохум 11 1 6 4 20 - 24 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Пауревич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Sebastian Mrowca получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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