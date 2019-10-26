Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Динамо Дрезден
0:0
Второй тайм: 52'
Арминия
0'
45' Желтая карточка
Manuel Prietl
52'
1
Kevin
Broll
39
Kevin
Ehlers
23
Баллас
Флориан
4
Jannis
Nikolaou
31
Хамалайнен
Брайан
6
Marco
Hartmann
5
Бурнич
Дженис
22
Patrick
Moeschl
20
Эберт
Патрик
28
Атик
Бариш
14
Коне
Мусса
II
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
10
Ябо
Рейнольд
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Динамо Дрезден
3-4-2-1
Арминия
4-3-2-1

Ход матча

45'
 
Manuel Prietl
46'
Вальквист Линус
Хамалайнен Брайан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт
Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Дрезден 3:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Бундеслига 2
Динамо Дрезден 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Кубок Динамо Дрезден 2:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 4:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 2:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3:1 11 7 3 1 25 - 9 24
2. Штуттгарт 1:3 11 6 2 3 16 - 13 20
3. Арминия 0:0 11 5 5 1 21 - 12 20
4. Эрцгебирге Ауэ 11 5 3 3 18 - 17 18
5. Ганновер 96 2:1 11 4 3 4 12 - 15 15
6. Ян 10 4 2 4 18 - 14 14
7. Гройтер Фюрт 10 4 2 4 11 - 14 14
8. Хольштайн Киль 11 4 2 5 13 - 15 14
9. Дармштадт 11 3 5 3 11 - 13 14
10. Хайденхайм 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Санкт-Паули 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Нюрнберг 10 3 4 3 18 - 18 13
13. Карлсруэ 1:2 11 3 4 4 17 - 20 13
14. Зандхаузен 10 3 3 4 10 - 11 12
15. Оснабрюк 10 3 2 5 10 - 9 11
16. Динамо Дрезден 0:0 11 2 4 5 12 - 20 10
17. Бохум 11 1 6 4 20 - 24 9
18. Веен Висбаден 10 2 2 6 13 - 24 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Manuel Prietl получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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