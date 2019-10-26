Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Динамо Дрезден
0:0
Второй тайм: 52'
Арминия
45' Желтая карточкаManuel Prietl
39
Kevin
Ehlers
20
Эберт
Патрик
28
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Kevin EhlersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
-
28 Атик БаришПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Luka Stor
-
-
36 Max Kulke
-
-
34 Justin Loewe
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Шюц ТомЗащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
-
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт
Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3:1
|11
|7
|3
|1
|25 - 9
|24
|2.
|Штуттгарт
|1:3
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|3.
|Арминия
|0:0
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|11
|5
|3
|3
|18 - 17
|18
|5.
|Ганновер 96
|2:1
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|6.
|Ян
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|9.
|Дармштадт
|11
|3
|5
|3
|11 - 13
|14
|10.
|Хайденхайм
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Санкт-Паули
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Нюрнберг
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|13.
|Карлсруэ
|1:2
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|14.
|Зандхаузен
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|15.
|Оснабрюк
|10
|3
|2
|5
|10 - 9
|11
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|17.
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|20 - 24
|9
|18.
|Веен Висбаден
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
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