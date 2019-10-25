Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Дармштадт
0:0
Перерыв
Эрцгебирге Ауэ
0'
32' Желтая карточка
Patrick Herrmann II
1
Marcel
Schuhen
37
Patrick
Herrmann
II
35
Думич
Дарио
21
Хён
Иммануэль
32
Холланд
Фабиан
4
Палссон
Виктор
14
Сын
Хо
Пэк
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
18
Хонзак
Матиас
19
Дурсун
Сердар
1
Martin
Maennel
20
Calogero
Rizzuto
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
17
Philipp
Riese
8
Tom
Baumgart
10
Назаров
Дмитрий
II
5
Фандрих
Клеменс
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
Дармштадт
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
4-1-4-1

Ход матча

32'
Patrick Herrmann II
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Карлсруэ Бохум 2:2 Дармштадт Хайденхайм 1:0 Дармштадт
Дармштадт 3:3 Нюрнберг Зандхаузен 1:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 4:0 Дармштадт ФК Обернойланд 1:6 Дармштадт Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Витесс Вердер 1:1 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 3:0 Дармштадт Дармштадт 2:1 Унион Берлин Кёльн 1:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Магдебург 0:1 Дармштадт
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 6 3 1 22 - 8 21
2. Штуттгарт 10 6 2 2 15 - 10 20
3. Арминия 10 5 4 1 21 - 12 19
4. Эрцгебирге Ауэ 0:0 11 5 4 2 18 - 16 19
5. Ян 10 4 2 4 18 - 14 14
6. Гройтер Фюрт 10 4 2 4 11 - 14 14
7. Хайденхайм 10 3 4 3 15 - 13 13
8. Санкт-Паули 10 3 4 3 14 - 13 13
9. Нюрнберг 10 3 4 3 18 - 18 13
10. Карлсруэ 10 3 4 3 16 - 18 13
11. Зандхаузен 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Ганновер 96 10 3 3 4 10 - 14 12
13. Хольштайн Киль 1:1 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Дармштадт 0:0 11 2 6 3 10 - 13 12
15. Оснабрюк 10 3 2 5 10 - 9 11
16. Бохум 1:1 11 1 7 3 20 - 23 10
17. Динамо Дрезден 10 2 3 5 12 - 20 9
18. Веен Висбаден 10 2 2 6 13 - 24 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Патрик Херманн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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