Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Дармштадт
0:0
Перерыв
Эрцгебирге Ауэ
32' Желтая карточкаPatrick Herrmann II
35
Думич
Дарио
14
Сын
Хо
Пэк
11
Кемпе
Тобиас
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сын Хо ПэкПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Шкарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Erich BerkoНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
15 Кемпе ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Карлсруэ Бохум 2:2 Дармштадт Хайденхайм 1:0 Дармштадт
Дармштадт 3:3 Нюрнберг Зандхаузен 1:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 4:0 Дармштадт ФК Обернойланд 1:6 Дармштадт Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Витесс Вердер 1:1 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 3:0 Дармштадт Дармштадт 2:1 Унион Берлин Кёльн 1:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Магдебург 0:1 Дармштадт
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|2.
|Штуттгарт
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|3.
|Арминия
|10
|5
|4
|1
|21 - 12
|19
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Ян
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|6.
|Гройтер Фюрт
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|7.
|Хайденхайм
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Санкт-Паули
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Нюрнберг
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|10.
|Карлсруэ
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|Зандхаузен
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Ганновер 96
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|13.
|Хольштайн Киль
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Дармштадт
|0:0
|11
|2
|6
|3
|10 - 13
|12
|15.
|Оснабрюк
|10
|3
|2
|5
|10 - 9
|11
|16.
|Бохум
|1:1
|11
|1
|7
|3
|20 - 23
|10
|17.
|Динамо Дрезден
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|18.
|Веен Висбаден
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
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