Германия: Бундеслига 2019-2020
Фрайбург
2:1
Конец матча
Стадион: Шварцвальд Зрители: 23500
РБ Лейпциг
1:0
45' ГолХёфлер Николас
51' Желтая карточкаЮпамекано Део
62' Желтая карточкаХёфлер Николас
66' Желтая карточкаХаберер Яник
2:0
90' ГолПетерсен Нильс
90' Желтая карточкаГрифо Винченцо
2:1
90' ГолКлостерманн Лукас
26
Флеккен
Марк
25
Кох
Робин
19
Хаберер
Яник
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
-
25 Кох РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
1:0
51'
62'
66'
90'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +13 =2 -5Унион Берлин 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург
Фрайбург 1:1 Аугсбург Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц Магдебург 0:1 Фрайбург Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Фрайбург 2:4 Штуттгарт Оффенбургер 1:6 Фрайбург Линкс Райнау 0:2 Фрайбург Фрайбург 5:1 Нюрнберг Ганновер 96 3:0 Фрайбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =5 -6РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион
РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 11
|18
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|13.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Фортуна
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 21
|6
|18.
|Падерборн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
Фрайбург
17.1% (26)
Ничья
28.9% (44)
РБ Лейпциг
53.9% (82)
1:2 РБ Лейпциг
36.8% (56)
1:1 Ничья
22.4% (34)
2:1 Фрайбург
11.8% (18)
0:1 РБ Лейпциг
6.6% (10)
2:2 Ничья
5.9% (9)
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