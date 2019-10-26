Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

48' Команда Фрайбург забила мяч, хотя лучше играли соперники

46' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

44' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хёлер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

43' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Юпамекано Део предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

40' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

35' Хорошо играет на выходе Гулач Петер - мяч в ее руках

34' Удар от ворот произведет Фрайбург

34' Хайдара Амаду не смог попасть в створ ударом издали

33' Хорошо играет на выходе Флеккен Марк - мяч в ее руках

31' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Вальдшмидт Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

28' Вальдшмидт Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Фрайбург

28' Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

26' Хорошо играет на выходе Гулач Петер - мяч в ее руках

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

25' Плохо играет Хайнц Доминик - неудачный вынос, и мяч у соперниц

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Лино Темпельманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

14' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

10' Выглядело как неплохой момент. Лукмен Адемола из команды РБ Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

10' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Отличную защиту показывает Кох Робин от команды Фрайбург , не дает пропустить гол своей команде.

10' Орбан Вилли имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

10' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плохо играет Кох Робин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

8' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

6' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

3' Матч возобновлен

2' Хёлер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фрайбург начинает с центра поля