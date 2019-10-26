Германия: Бундеслига 2019-2020

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Фрайбург
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 23500
РБ Лейпциг
0'
1:0
45' Гол
Хёфлер Николас
51' Желтая карточка
Юпамекано Део
62' Желтая карточка
Хёфлер Николас
66' Желтая карточка
Хаберер Яник
2:0
90' Гол
Петерсен Нильс
90' Желтая карточка
Грифо Винченцо
2:1
90' Гол
Клостерманн Лукас
90'+6
26
Флеккен
Марк
3
Линхарт
Филипп
25
Кох
Робин
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
34
Lino
Tempelmann
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
19
Хаберер
Яник
9
Хёлер
Лукас
11
Вальдшмидт
Лука
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
31
Демме
Диего
10
Форсберг
Эмиль
17
Лукмен
Адемола
11
Вернер
Тимо
Фрайбург
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

30'
Петерсен Нильс
Вальдшмидт Лука
 
34'
Грифо Винченцо
Lino Tempelmann
 
45'
Хёфлер Николас
(Хёлер Лукас)
1:0
51'
 
Юпамекано Део
56'
 
Нкунку Кристофер
Забитцер Марсель
60'
 
Поульсен Юссуф
Форсберг Эмиль
62'
Хёфлер Николас
 
66'
Хаберер Яник
 
67'
Щлоттербек Нико
Хёфлер Николас
 
70'
 
Кунья Матеус
Вернер Тимо
90'
Петерсен Нильс
(Грифо Винченцо)
2:0
90'
Грифо Винченцо
 
90'
2:1
Клостерманн Лукас
(Кунья Матеус)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Унион Берлин 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург
Фрайбург 1:1 Аугсбург Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц Магдебург 0:1 Фрайбург Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Фрайбург 2:4 Штуттгарт Оффенбургер 1:6 Фрайбург Линкс Райнау 0:2 Фрайбург Фрайбург 5:1 Нюрнберг Ганновер 96 3:0 Фрайбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион
РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Бундеслига
РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 5 3 1 24 - 11 18
2. Фрайбург Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
3. Боруссия М Заявка 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Вольфсбург Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
5. Боруссия Д Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7. Шальке 04 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
9. Байер Л Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
11. Герта Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
12. Вердер Заявка 8 2 3 3 13 - 17 9
13. Майнц Заявка 9 3 0 6 10 - 19 9
14. Унион Берлин Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15. Фортуна Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Кёльн Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 10 - 21 6
18. Падерборн Заявка 9 1 1 7 11 - 22 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг
Фрайбург
17.1% (26)
Ничья
28.9% (44)
РБ Лейпциг
53.9% (82)
1:2 РБ Лейпциг
36.8% (56)
1:1 Ничья
22.4% (34)
2:1 Фрайбург
11.8% (18)
0:1 РБ Лейпциг
6.6% (10)
2:2 Ничья
5.9% (9)
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