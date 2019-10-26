Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

95' Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Похьянпало Йоэль из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Пространство открывается для Классен Дэви , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

92' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

90' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Топрак Омер получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Аларио Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Топрак Омер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Беллараби Карим из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

85' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Вердер

84' Вайзер Митчелл не смог попасть в створ ударом издали

84' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Вердер

83' Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Матч возобновлен

82' Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

80' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Классен Дэви - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Классен Дэви из команды [team] играет слишком грубо. [player2] оказался на газоне.

76' Пространство открывается для Классен Дэви , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

75' Удар от ворот произведет Вердер

75' Беллараби Карим не смог попасть в створ ударом издали

75' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

75' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Байер Л , будет отменен из-за фола.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

70' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

70' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Амири Надим , обходя своих соперников

69' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Вердер

69' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Вердер

67' Как она упустила момент!?! Драгович Александр имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

67' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Аларио Лукас и попал в каркас ворот!

65' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

64' Эггештайн Максимилиан из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

64' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Шахин Нури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Удар от ворот произведет Вердер

60' Что за промах! У Драгович Александр была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

60' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

58' Г О О О О Л - Аларио Лукас изменил счет на табло!

57' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

55' Удар от ворот произведет Вердер

54' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

51' Бендер Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

48' Г О О О О Л - Классен Дэви изменил счет на табло!

48' Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота