Германия: Бундеслига 2019-2020
1:0
4' Гол в свои воротаТопрак Омер
1:1
40' ГолРашица Милот
1:2
48' ГолКлассен Дэви
51' Желтая карточкаБендер Ларс
2:2
58' ГолАларио Лукас
71' Undefined phrase: football_event_Аларио Лукас
76' Желтая карточкаКлассен Дэви
88' Желтая карточкаАларио Лукас
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
40'
1:1
48'
1:2
51'
58'
2:2
71'
76'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л
Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л
Вердер Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер
Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вердер Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 11
|18
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|13.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Фортуна
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 21
|6
|18.
|Падерборн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
Байер Л
83.3% (125)
Ничья
14% (21)
Вердер
2.7% (4)
2:1 Байер Л
50% (75)
2:0 Байер Л
9.3% (14)
1:0 Байер Л
8.7% (13)
3:1 Байер Л
8% (12)
2:2 Ничья
6.7% (10)
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