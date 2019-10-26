Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Байер Л
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 30210
Вердер
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Топрак Омер
1:1
40' Гол
Рашица Милот
1:2
48' Гол
Классен Дэви
51' Желтая карточка
Бендер Ларс
2:2
58' Гол
Аларио Лукас
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Аларио Лукас
76' Желтая карточка
Классен Дэви
88' Желтая карточка
Аларио Лукас
90'+5
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
4
Та
Джонатан
38
Беллараби
Карим
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Демирбай
Керем
23
Вайзер
Митчелл
11
Амири
Надим
31
Фолланд
Кевин
13
Аларио
Лукас
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
35
Эггештайн
Максимилиан
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Байер Л
3-4-1-2
Вердер
4-3-3

Ход матча

4'
Топрак Омер
1:0
24'
Драгович Александр
Бендер Свен
 
40'
1:1
Рашица Милот
48'
1:2
Классен Дэви
(Сарджент Джош)
51'
Бендер Ларс
 
58'
Аларио Лукас
(Беллараби Карим)
2:2
62'
Паулиньо Пауло II
Демирбай Керем
 
71'
Аларио Лукас
 
76'
 
Классен Дэви
80'
 
Голлер Беньямин
Рашица Милот
86'
 
Эггештайн Йоханнес
Сарджент Джош
88'
Аларио Лукас
 
89'
Похьянпало Йоэль
Баумгартлингер Юлиан
 
90'
 
Баргфреде Филипп
Биттенкорт Леонардо

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л
Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс Байер Л 3:4 Хераклес Байер Л 2:2 Эйбар Байер Л 1:2 Уотфорд Байер Л 3:4 Эйпен Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Вупперталь 0:4 Байер Л
Вердер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер
Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вердер: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Байер Л 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 2:6 Байер Л Бундеслига Вердер 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Вердер Кубок
Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Байер Л 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вердер Бундеслига Байер Л 1:3 Вердер Кубок Вердер 0:3 Байер Л Бундеслига Вердер 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:3 Вердер Бундеслига Байер Л 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:4 Байер Л Бундеслига Вердер 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вердер Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 5 3 1 24 - 11 18
2. Фрайбург Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
3. Боруссия М Заявка 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Вольфсбург Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
5. Боруссия Д Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7. Шальке 04 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Байер Л Заявка 9 4 3 2 14 - 13 15
9. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
10. Хоффенхайм Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
11. Герта Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
12. Вердер Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
13. Майнц Заявка 9 3 0 6 10 - 19 9
14. Унион Берлин Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15. Фортуна Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Кёльн Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 10 - 21 6
18. Падерборн Заявка 9 1 1 7 11 - 22 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Вердер
Байер Л
83.3% (125)
Ничья
14% (21)
Вердер
2.7% (4)
2:1 Байер Л
50% (75)
2:0 Байер Л
9.3% (14)
1:0 Байер Л
8.7% (13)
3:1 Байер Л
8% (12)
2:2 Ничья
6.7% (10)
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